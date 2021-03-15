Подтверждена суперточность 2000-летнего "компьютера" из Антикитеры

Эксперты из Университетского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые создали модель, имитирующую действие знаменитого Антикитерского механизма. Модель лишь подтвердила невероятную точность вычислений, которые можно было производить при помощи этого прибора.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а краткий отчет о нем появился на сайте UCL. Антикитерский механизм был обнаружен в 1901 году ныряльщиками у побережья греческого острова Антикитера. Он был найден на дне, на месте кораблекрушения римского периода.

Его возраст составляет около 2000 лет. Уже более века он является предметом споров в научных кругах. Не так давно этот прибор был признан самым древним "аналоговым компьютером" - установлено, что с его помощью можно было производить точные астрономические расчеты. Однако сам процесс оставался загадкой.

В новом исследовании эксперты заявляют, что как минимум часть давней головоломки им удалось разгадать. Сделали они это благодаря модели, полностью имитирующей знаменитый механизм. В работе приняла участие междисциплинарная исследовательская группа. Задачу осложняло то, что на сегодня сохранилась примерно треть всего механизма.

Этот "астрономический калькулятор" представляет собой бронзовое устройство, состоящее из сложной комбинации шестерен. На сегодня со дна поднято 30 бронзовых шестеренок. Именно они использовались в древности для предсказания астрономических событий, включая затмения, фазы Луны, положения планет и даже даты проведения Олимпийских игр.

Исследования 2005 года с использованием трехмерного рентгеновского излучения показали, как именно загадочный механизм предсказывал затмения и вычислял фазы Луны. Также оно позволило прочитать невидимые невооруженным глазом тысячи текстовых символов. Например, надписи на задней панели оказались описаниями движения планет. Именно им в новом исследовании было уделено главное внимание.

Например, скрытые тексты указывают на некие периоды времени продолжительностью 462 и 442 года. Было высказано предположение, что эти цифры точно представляют циклы Венеры и Сатурна соответственно. При наблюдении с Земли циклы планет иногда меняют свое движение относительно звезд. Поэтому для отслеживания этих переменных циклов нужно много времени.

"Классическая астрономия первого тысячелетия до нашей эры зародилась в Вавилоне, но ничто в ней не говорит о том, как древние греки определили высокоточный 462-летний цикл для Венеры и 442-летний цикл для Сатурна", - поясняет соавтор работы Арис Даканалис.

Команда использовала древнегреческий математический метод, описанный философом Парменидом. Это помогло не только объяснить, как в древности были рассчитаны циклы движения Венеры и Сатурна, но и восстановить циклы движения всех других планет, присутствующих на панелях механизма.

По словам исследователя Дэвида Хиггона, удалось установить, что решающую роль в точном прогнозировании циклов движения Венеры играла 63-зубчатая бронзовая шестеренка. Затем команда создала инновационные механизмы для всех планет, для которых можно вычислять астрономические циклы.

Тем самым исследование подтвердило удивительную точность вычислений, которые можно было производить при помощи Антикитерского механизма. Модель также показала, что древняя система может быть упрощена - ученые увидели возможность минимизировать количество шестерен в механизме, что позволило бы уменьшить его в размерах.

"Достигнут ключевой теоретический прогресс в вопросе о том, как именно космос был выстроен в этом механизме, - добавил соавтор работы, доктор Адам Войчик. - Теперь мы должны доказать его осуществимость, используя древние методы. Особую проблему представляет система внутренних каналов, по которым передаются астрономические данные".

Ученые отмечают, что открытие приближает науку к пониманию всех возможностей Антикитерского механизма и того, насколько точно он способен предсказывать астрономические события. Добавим, что этот артефакт хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.