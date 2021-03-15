КС обязал уточнить избирательный закон

Конституционный суд РФ постановил внести поправки в избирательное законодательство России. В условиях, когда страна готовится к проведению выборов в Государственную Думу РФ, а также к избранию депутатов законодательных органов и руководителей ряда субъектов Федерации, это решение имеет важное значение.

Необходимость корректировки положений ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" была выявлена после проверки жалобы экс-кандидата в депутаты Московской городской Думы Сергея Цукасова. В 2019 году он подал документы в территориальную избирательную комиссию района Ростокино как самовыдвиженец и был зарегистрирован по всем правилам.

Однако затем суд отменил решение ТИК на том основании, что у кандидата неправильно оформлена декларация о доходах: оставлены пустые графы, а должна быть запись типа "отсутствует". Доводы Цукасова о том, что избирательная комиссия не уведомила его о недочетах и тем самым лишила возможности их устранить, были отклонены как не основанные на законе.

Во-первых, такая обязанность ТИК на выборах в Мосгордуму установлена лишь применительно к документам, которые поименованы в Избирательном кодексе города Москвы, а заполнение справки о доходах регламентируется Указом президента РФ. А во-вторых, даже неисполнение избирательной комиссией своей обязанности об извещении кандидатов о недостатках в документах не освобождает последних от обязанности "соблюдать установленные законом правила выдвижения и регистрации", решил суд. Сам Цукасов полагает, что в его деле были неверно истолкованы положения статей 38 и 39 ФЗ о гарантиях избирательных прав, тем самым нарушен целый ряд конституционных гарантий, в том числе право на судебную защиту.

- Законодатель закладывал в данную норму возможность кандидатам на выборные должности государственной власти всех уровней вносить правки в уже поданные документы, - указал он в жалобе. - Законодатель также предусмотрел, что перечень документов, которые можно донести или исправить, не ограничен. Исключение составляют только подписные листы, так как поддержку граждан невозможно исправить.

Если же избирком формально подходит к исполнению требования закона и в одних случаях информирует кандидата, а в других нет, это может привести "к тенденциозности избирательных комиссий", полагает экс-кандидат. А судьи высшей юридической инстанции страны нашли в таком подходе и другие недостатки. Бездействие избирательной комиссии, например, может повлечь "расхолаживающий эффект": кандидат уверен в том, что все сделал правильно, и потому оказывается в уязвимой ситуации. И хотя он может оспорить бездействие избиркома, но даже решение суда в его пользу не приведет к восстановлению регистрации. Налицо "конституционно значимый пробел", указал КС.

Бездействие избирательной комиссии может повлечь "расхолаживающий эффект": кандидат уверен в том, что все сделал правильно

- Положения Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом подразумевают возможность для участников правоотношений в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, действенности их государственной защиты, - напомнил КС РФ целый ряд своих прежних решений.

Поэтому в той части, которая относится к информированию кандидатов о недостатках оформления документов, статья 38 оспоренного закона соответствует Конституции РФ. Однако в противоречие Основному Закону страны вступает норма, которая не позволяет суду учесть факт неизвещения (несвоевременного извещения) кандидата об этих нарушениях как обстоятельство, исключающее отмену решения избирательной комиссии о регистрации. И пока соответствующие изменения не будут внесены, судам при рассмотрении подобных дел надлежит руководствоваться подходом КС РФ. А для Сергея Цукасова в восстановление нарушенных прав возможна только компенсация от государства.