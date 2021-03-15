Германия, Италия, Испания, Франция отказались от вакцины AstraZeneca

Некоторые страны мира приостановили использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca из-за сообщений, что у привитых пациентов стали образовываться тромбы. Одной из первых такое решение приняла Австрия. Впоследствии ее примеру последовали Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Румыния и Франция. К ним присоединились Индонезия, Демократическая Республика Конго и Таиланд.

С чего все началось

Еще в начале марта стало известно о нескольких случаях смерти привитых пациентов из-за образования тромбов. 7 марта решение приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca приняла Австрия. Причиной послужила смерть санитарки из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой медсестры развилась тромбоэмболия. 10 марта из-за сообщений о произошедшем вакцинацию препаратом приостановили в Эстонии, Латвии, Литве и Люксембурге.

Позже датские и норвежские специалисты заявили, что клиническая картина у скончавшихся была "очень необычной". У них был отмечен низкий уровень тромбоцитов, тромбы в мелких и крупных сосудах, а также кровоизлияния.

Что говорят регуляторы

При этом в самой компании заявили о том, что ее вакцина безопасна. По данным фирмы, ей не удалось выявить повышенный риск возникновения тромбов, изучив состояния здоровья более чем 17 миллионов привившихся пациентов. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применять вакцину AstraZeneca.

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) намерен в грядущий четверг обсудить связанные с вакциной инциденты.

Что будет дальше

В основном все приостановившие использование препарата страны решили подождать, пока свои вердикты не вынесут соответствующие регуляторы. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, использование вакцины в стране не продолжится, пока ЕМА не озвучит свое мнение касаемо ее безопасности. Равно как и все дальнейшие действия будут зависеть от позиции агентства.

Власти Испании, где, по словам министра здравоохранения, был выявлен пока только один случай тромбоза от вакцины, также приостановлено ее применение до объявления решения ЕМА. Индонезия же, к примеру, будет ждать вердикта ВОЗ.