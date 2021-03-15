Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс доллара впервые с декабря 2020 года опустился ниже 73 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро к рублю также снижается на торгах в понедельник.

По состоянию на 14.27 мск, курс доллара на минимуме снижался до отметки 72,95 рубля. Курс евро днем на минимуме опускался до 87,05 рубля. Позднее курсы доллара и евро немного откатились в сторону повышения. Стоимость барреля нефти европейской марки Brent в понедельник днем немного снижается и колеблется возле отметки 69 долларов за баррель, следует из данных биржи ICE.

Благодаря бюджетному правилу рубль не так сильно привязан к нефтяным котировкам, как это было раньше, констатирует руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Сейчас на него больше действует баланс экспорта-импорта, притока-оттока средств нерезидентов, санкционная риторика. При отсутствии существенных новых санкций мы ожидаем продолжение укрепления рубля до 71-72 рубля за доллар к середине года", - прогнозирует она.