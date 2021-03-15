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15.03.2021 14:49
Рубрика: Экономика

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс доллара впервые с декабря 2020 года опустился ниже 73 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро к рублю также снижается на торгах в понедельник.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: iStock
Курсу рубля предсказали новое укрепление

По состоянию на 14.27 мск, курс доллара на минимуме снижался до отметки 72,95 рубля. Курс евро днем на минимуме опускался до 87,05 рубля. Позднее курсы доллара и евро немного откатились в сторону повышения. Стоимость барреля нефти европейской марки Brent в понедельник днем немного снижается и колеблется возле отметки 69 долларов за баррель, следует из данных биржи ICE.

Благодаря бюджетному правилу рубль не так сильно привязан к нефтяным котировкам, как это было раньше, констатирует руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Сейчас на него больше действует баланс экспорта-импорта, притока-оттока средств нерезидентов, санкционная риторика. При отсутствии существенных новых санкций мы ожидаем продолжение укрепления рубля до 71-72 рубля за доллар к середине года", - прогнозирует она.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Курс рубля

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