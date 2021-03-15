Перед сложной операцией на сердце лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса опубликовал в "Фейсбуке" прощальное видеообращение.

Лидер легендарной "Солидарности" сказал, что не боится ничего, кроме Бога и немного - своей жены. "До встречи, если судьба позволит мне еще немного пожить на этой земле. Я делал все, что мог, отдавал всего себя, а остальное зависело не от меня. Я рассчитываю на справедливость, верю, что там мою жизнь оценят справедливо, и с такими мыслями прощаюсь с вами... Но надеюсь, что до новых встреч", - говорил Валенса перед госпитализацией. Несколько дней назад 77-летний экс-президент сообщил, что ему предстоит сложная операция на сердце. Тринадцать лет назад в США ему установили кардиостимулятор, в котором теперь необходимо заменить элемент питания. Кроме того, по его словам, не работает один из электродов, через которые аппарат подключается к сердцу. "Я подвижный, и этот провод сломался, его нет в сердце", - объяснил Валенса. В ролике, записанном перед госпитализацией, политик завещал полякам строить будущее, прислушиваясь к голосу разума и избегая кровопролития.