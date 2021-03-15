Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна быть гласной

Мирная жизнь граждан и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе, заявил в понедельник Александр Лукашенко на встрече с членами конституционной комиссии, которая состоялась в очередную годовщину принятия Основного закона страны и стала, по словам главы государства, "символом новой эпохи - свободной, мирной и стабильной жизни белорусского народа".

В числе участников мероприятия, сообщает его пресс-служба, - высшие должностные лица, депутаты национального парламента, представители органов местного самоуправления, финансового сектора экономики, общественных объединений, сфер науки и образования, культуры и спорта.

Обращаясь к участникам встречи, президент напомнил, что решение о формировании комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. "Сегодня белорусы осознали, что могли бы потерять - свою мирную жизнь, суверенитет. И время снова показало, что гарантом этих ценностей являются сильная власть и наш народ, оберегающий свой уклад жизни, свои исконные традиции".

Приступая к корректировке Конституции, столь ответственному и судьбоносному шагу, по словам белорусского лидера, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего. "Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны", - подчеркнул президент.

При формировании комиссии, уточнил он, руководство страны старалось охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому в комиссии - представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

Особый акцент лидер РБ сделал на необходимости гласного и открытого характера деятельности конституционной комиссии. "Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату", - подчеркнул он.

Многие предложения по изменению Конституции, напомнил глава государства, уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках. "Поэтому главная задача - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона. Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы", - посоветовал участникам встречи Лукашенко.

В то же время он обратил внимание, что и действующая Конституция себя еще не исчерпала. "С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален, - убежден президент. - Кстати, недавнее социологическое исследование нашего общества как раз это и показало".

Он напомнил, что, по данным масштабного соцопроса, более 65% его участников не считают необходимым менять Конституцию. Главное, чтобы каждая норма Основного закона служила главной цели - "сохранить страну, чтобы было, что передать нашим детям и внукам", - отметил белорусский лидер.

По его словам, при корректировке Основного закона, конечно, следует учитывать передовой международный опыт. "Но во главе угла - наши национальные интересы, политические и правовые традиции", - резюмировал белорусский руководитель.