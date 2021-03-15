Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции

Принятый на рубеже эпох Основной закон страны, говорится в поздравлении, которое направил 15 марта соотечественникам президент РБ Александр Лукашенко, закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи.

"Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений", - констатируется в поздравлении, которое цитирует пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что в Год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов станут те конституционные положения, которые отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию.

Следует добавить, что Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей.