Новости

В США три человека погибли при наезда машины на пешеходов 23:29
В Подмосковье девять детей пострадали в крупном ДТП 23:21
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая 22:33
Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов 21:38
СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 21:05
В Петербурге начнут разводить мосты 20:57
Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта 20:56
Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей 20:56
В России создадут банк данных экстремистских материалов 20:54
Петербуржец потребовал от соседки 150 тысяч рублей за курение на кухне 20:48
Состояние капитана ХК "Динамо Санкт-Петербург" остается крайне тяжелым 20:39
В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 20:30
Путин наградил орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 20:24
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 20:21
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 20:15
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 19:54
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 19:24
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 19:24
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
В Волгограде провели операции на сердце при сверхнизких температурах 18:52
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 22:33
Рубрика: Спорт

Вот это номер

Медведев теперь вторая ракетка мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Да, давно уже никто не влезал в этот междусобойчик так называемой "большой четверки", в которую входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

В начале 2000-х это был австралиец Ллейтон Хьюитт. Если взять чисто российскую статистику, то Медведев стал третьим нашим теннисистом в топ-2 мирового рейтинга после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Оба добирались и до самой вершины, но последний раз Сафин находился на второй строчке в сентябре 2002-го.

То, что Даниил на этой неделе обойдет Рафу и станет второй ракеткой мира, было известно заранее. Так что Медведев и праздновать начал чуть раньше. Тем более у него появился еще один повод. Накануне в Марселе Даниил выиграл десятый титул, со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 одолев француза Пьера-Юга Эрбера.

Важная победа для Медведева, который психологически зависит от успеха и черпает уверенность как раз в таких матчах. Учитывая, что в Роттердаме, где он в первом же круге уступил сербу Душану Лайовичу, произошел неожиданный спад, нужно было восстанавливать статус-кво.

- Знал, что в любом случае стану второй ракеткой мира. Однако всегда приятно подняться в рейтинге, сделав что-то значительное. Знаю, что не очки за победу в Марселе помогли мне занять это место. Но это здорово для самооценки - выиграть турнир перед тем, как стать вторым номером, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Еще я рад, что теперь у меня 10 титулов. Цифра уже двузначная, о чем я мечтал с детства. Уже неплохое достижение, но постараюсь больше работать, чтобы добиться большего.

Медведев стал третьим россиянином в топ-2 рейтинга ATP после Кафельникова и Сафина

Речь и о титулах, и о позиции в рейтинге. Но пока первую строчку застолбил Джокович, которому Медведев уступил в финале Australian Open. На прошлой неделе Новак как раз побил рекорд Федерера по количеству недель, проведенных на вершине рейтинга ATP, - 311. При определенных раскладах к лету Медведев может обойти и серба. Но не будем забегать вперед.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

Путин возглавил совет по науке и образованию
Германия, Италия, Испания, Франция отказались от вакцины AstraZeneca
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом