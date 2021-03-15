Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Да, давно уже никто не влезал в этот междусобойчик так называемой "большой четверки", в которую входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

В начале 2000-х это был австралиец Ллейтон Хьюитт. Если взять чисто российскую статистику, то Медведев стал третьим нашим теннисистом в топ-2 мирового рейтинга после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Оба добирались и до самой вершины, но последний раз Сафин находился на второй строчке в сентябре 2002-го.

То, что Даниил на этой неделе обойдет Рафу и станет второй ракеткой мира, было известно заранее. Так что Медведев и праздновать начал чуть раньше. Тем более у него появился еще один повод. Накануне в Марселе Даниил выиграл десятый титул, со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 одолев француза Пьера-Юга Эрбера.

Важная победа для Медведева, который психологически зависит от успеха и черпает уверенность как раз в таких матчах. Учитывая, что в Роттердаме, где он в первом же круге уступил сербу Душану Лайовичу, произошел неожиданный спад, нужно было восстанавливать статус-кво.

- Знал, что в любом случае стану второй ракеткой мира. Однако всегда приятно подняться в рейтинге, сделав что-то значительное. Знаю, что не очки за победу в Марселе помогли мне занять это место. Но это здорово для самооценки - выиграть турнир перед тем, как стать вторым номером, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Еще я рад, что теперь у меня 10 титулов. Цифра уже двузначная, о чем я мечтал с детства. Уже неплохое достижение, но постараюсь больше работать, чтобы добиться большего.

Медведев стал третьим россиянином в топ-2 рейтинга ATP после Кафельникова и Сафина

Речь и о титулах, и о позиции в рейтинге. Но пока первую строчку застолбил Джокович, которому Медведев уступил в финале Australian Open. На прошлой неделе Новак как раз побил рекорд Федерера по количеству недель, проведенных на вершине рейтинга ATP, - 311. При определенных раскладах к лету Медведев может обойти и серба. Но не будем забегать вперед.