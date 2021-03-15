Мэр Таллина призвал начать переговоры о поставках "Спутника V" в Эстонию

Мэр Таллина Михаил Кылварт призвал власти Эстонии начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в эфире телеканала ETV+.

Кылварт напомнил о том, как много было сказано, что препараты от коронавируса - не политическая тема. В связи с этим не должно быть предубеждений относительно того, где они были произведены. "Необходимо перейти от слов к делу и начать вести переговоры, в том числе с Россией", - отметил мэр Таллина.

Он обратил внимание на мнение ряда ученых, которые считают, что прививаться от коронавируса придется каждый год, по крайне мере, в течение нескольких лет. Второй круг вакцинации потребуется уже осенью. "Уже сейчас мы знаем, что вакцины не хватает, и ее может не хватать и в будущем. Поэтому многие европейские страны, помимо общего заказа Евросоюза, занимаются организацией прямых поставок, в том числе из третьих стран", - заявил Кылварт. По его мнению, если Эстония сейчас не озаботится этим вопросом, то окажется в самом конце очереди.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Эстонии COVID-19 переболели свыше 86 тысяч человек, чуть более 700 скончались от осложнений. Кампания по вакцинации в стане стартовала 27 декабря, к настоящему времени привито более 52 тысяч человек.

Как отметили ранее власти республики, они готовы использовать "Спутник V", если тот получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.