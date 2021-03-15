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15.03.2021 07:29
Рубрика: Общество

Мясников указал на неочевидный симптом проблем с желудком

Текст: Оксана Грибанова

Хронический кашель, который часто мучает человека по ночам, далеко не всегда указывает на проблему с легкими, считает главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Фото: iStock
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"Причина номер один - это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются - человек начинает кашлять. Когда вы стоите - это одно. Вы легли, и у вас периодически происходит заброс... Это может вызывать и боли в горле, и осиплость голоса, но, в основном, это кашель по ночам", - отметил Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

То есть, хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс. Причем, как уточнил врач, изжоги может и не быть: в 40 процентах случаев ее нет при забросе кислого содержимого желудка в пищевод.

Доктор также предупредил, что кашель могут вызывать некоторые препараты от гипертонии. "Проблема хронического кашля очень сложная, и много врачей на ней, так сказать, ломаются. Самое простое сказать, что у человека бронхит, и дать антибиотики. Это не правильно, это ошибка", - заключил Александр Мясников.

Наука Общество Здоровье

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