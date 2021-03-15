Мясников указал на неочевидный симптом проблем с желудком

Хронический кашель, который часто мучает человека по ночам, далеко не всегда указывает на проблему с легкими, считает главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

"Причина номер один - это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются - человек начинает кашлять. Когда вы стоите - это одно. Вы легли, и у вас периодически происходит заброс... Это может вызывать и боли в горле, и осиплость голоса, но, в основном, это кашель по ночам", - отметил Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

То есть, хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс. Причем, как уточнил врач, изжоги может и не быть: в 40 процентах случаев ее нет при забросе кислого содержимого желудка в пищевод.

Доктор также предупредил, что кашель могут вызывать некоторые препараты от гипертонии. "Проблема хронического кашля очень сложная, и много врачей на ней, так сказать, ломаются. Самое простое сказать, что у человека бронхит, и дать антибиотики. Это не правильно, это ошибка", - заключил Александр Мясников.