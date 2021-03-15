Минцифры расширит правила предустановки российского софта

Минцифры хочет обязать производителей смартфонов и планшетов устанавливать в предустановленные браузеры российский поисковик.

Производители смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV должны будут обеспечить предустановку российского ПО на свои устройства. Такой закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Минцифры сформировало перечень из 16 классов программ на основе рейтинга популярности (не менее 500 тысяч уникальных пользователей каждого приложения за год). В перечень вошли поисковые программы, мессенджеры, социальные сети, антивирусы и другие виды программ.

Теперь Минцифры предлагает поисковик в предустановленном браузере также сделать по умолчанию российским к 1 июля 2021 году. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением Правительства, сообщили "РГ" в пресс-службе министерства. Остальные параметры предустановки останутся прежними - категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы, менять или дополнять не планируется.

Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, считают в Минцифры. Основным бенефициаром нововведения может стать "Яндекс", считает собеседник "Коммерсанта". При этом в "Яндексе" им сообщили, что "окно выбора" поисковой системы станет наиболее оптимальным решением и отметили важность свободного выбора пользователя.