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15.03.2021 20:56
Рубрика: Экономика

Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей

Текст: Роман Маркелов

Минфин поддержал поправки депутатов Госдумы о расширении налогового вычета на занятия фитнесом на детей налогоплательщиков. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос "Российской газеты".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Данные поправки депутатов были поддержаны при рассмотрении законопроекта ко второму чтению на комитете Госдумы по бюджету и налогам", - сообщили в министерстве. В Минфине рассчитывают, что изменения посодействуют росту числа граждан, "занимающихся физической культурой в специализированных условиях".

Законопроект о предоставлении социального налогового вычета за занятия спортом сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Как ранее писала "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерия Скруга, ко второму чтению документа депутаты предложили предоставлять налоговый вычет, если физкультурой занимается не только сам налогоплательщик. По его словам, вычет можно будет получать, если на фитнес, секции и занятия в рамках комплекса ГТО ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные и в том числе подопечные.

Как ранее заявляли в Минфине, налоговый вычет за занятия спортом "будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 рублей за налоговый период по НДФЛ, в совокупности с другими соответствующими социальными вычетами по НДФЛ, установленными Налоговым кодексом РФ". Поскольку налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством, то максимальный социальный вычет по всем их видам в совокупности в принципе может доходить до суммы 15 600 рублей. Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ - по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии.

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