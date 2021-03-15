Новости

Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
В Совфеде создана группа по мониторингу попыток вмешательства в думские выборы 17:55
В Татарстане мужчина на снегоходе сбил девочку 17:45
WADA одобрила российскую раскраску болида "Хааса" 17:43
В Новосибирске в массовом ДТП на мосту погиб водитель Lexus 17:31
The Washington Post увидела угрозу США в планах РФ построить лунную станцию 17:28
Футболист Обухов прокомментировал обвинения в употреблении допинга 17:26
В Петербурге создали невидимый знак для защиты вещей от подделок 17:12
Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня 17:08
Московский судья получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку 17:08
Хуснуллин: "Единый заказчик" ускорит затянувшиеся стройки 17:05
В январе "Россети Юг" на 70% снизили объем хищений электроэнергии 17:02
Один из врачей в Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca 16:57
Названа дата начала высокого курортного сезона на Кубани 16:50
В Новороссийске при высадке с судна на катер погиб лоцман 16:43
Ушел из жизни член-корреспондент РАН, экономист Дмитрий Сорокин 16:32
Спецслужбы Сирии предотвратили серию терактов в Дамаске 16:27
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля 16:27
Гериатр: коронавирус может запускать процессы старения 16:22
В Сочи причиной пожара с погибшими мог стать электросамокат 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 18:50
Рубрика: Культура

Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе

Текст: Валерий Кичин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

До XII онлайн-фестиваля "Дубль дв@" остаются три недели. Готовятся приступить к напряженной работе два профессиональных жюри.

О первом - жюри главного конкурса под председательством режиссера Владимира Хотиненко - мы уже сообщали. В него вошли актриса Наталья Павленкова, режиссер Иван И. Твердовский, продюсер Наталья Иванова, критик Светлана Хохрякова и заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова.

Сегодня стал известен состав молодежного жюри, которое будет оценивать конкурсы игровых фильмов короткого метра и театральных спектаклей. В него вошли студенты театроведческого, режиссерского, актерского и продюсерского факультетов Института театрального искусства (ГИТИС). Это жюри будет работать под председательством Анастасии Ивановой - художественного руководителя курса театроведческого факультета.

Члены жюри:

- Анастасия Галыгина (3-й курс театроведение),

Фото: Предоставлено Владимиром Алейниковым
Объявлен фильм открытия фестиваля "Дубль дв@"

- Ксения Казанцева (2 курс, театроведение),

- Олеся Лесникова (ассистент-стажер кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра),

- Дарья Шитикова (3 курс актерского факультета),

- Филипп Сульдин (4-й курс продюсерского факультета),

- Роман Шаляпин (ассистент-стажер кафедры режиссуры драмы).

По традиции активное участие в оценке фильмов и спектаклей принимают зрители фестиваля: они могут ставить им свои оценки по 10-балльной системе и писать свои рецензии на форуме - лучшие будут отмечены памятными подарками. Фильмы и спектакли, набравшие наибольшее число голосов, получат Призы зрительских симпатий.

Фестиваль пройдет на сайте https://d2.rg.ru c 6 по 20 апреля. Все просмотры бесплатны.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным Онлайн-кинофестиваль "Дубль Два-2021"

Главное сегодня

Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля
Алексей Герман: Легко ли быть сегодня патриотом
Павел Прилучный - о смысле жизни и новых ролях