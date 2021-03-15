Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе

До XII онлайн-фестиваля "Дубль дв@" остаются три недели. Готовятся приступить к напряженной работе два профессиональных жюри.

О первом - жюри главного конкурса под председательством режиссера Владимира Хотиненко - мы уже сообщали. В него вошли актриса Наталья Павленкова, режиссер Иван И. Твердовский, продюсер Наталья Иванова, критик Светлана Хохрякова и заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова.

Сегодня стал известен состав молодежного жюри, которое будет оценивать конкурсы игровых фильмов короткого метра и театральных спектаклей. В него вошли студенты театроведческого, режиссерского, актерского и продюсерского факультетов Института театрального искусства (ГИТИС). Это жюри будет работать под председательством Анастасии Ивановой - художественного руководителя курса театроведческого факультета.

Члены жюри:

- Анастасия Галыгина (3-й курс театроведение),

- Ксения Казанцева (2 курс, театроведение),

- Олеся Лесникова (ассистент-стажер кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра),

- Дарья Шитикова (3 курс актерского факультета),

- Филипп Сульдин (4-й курс продюсерского факультета),

- Роман Шаляпин (ассистент-стажер кафедры режиссуры драмы).

По традиции активное участие в оценке фильмов и спектаклей принимают зрители фестиваля: они могут ставить им свои оценки по 10-балльной системе и писать свои рецензии на форуме - лучшие будут отмечены памятными подарками. Фильмы и спектакли, набравшие наибольшее число голосов, получат Призы зрительских симпатий.

Фестиваль пройдет на сайте https://d2.rg.ru c 6 по 20 апреля. Все просмотры бесплатны.