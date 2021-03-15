Награды премии Grammy-2021 вручили со второй попытки

Новости

В США три человека погибли при наезда машины на пешеходов 23:29
В Подмосковье девять детей пострадали в крупном ДТП 23:21
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая 22:33
Умер вице-чемпион Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов 21:38
СМИ: Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 21:05
В Петербурге начнут разводить мосты 20:57
Агентство по лекарствам ЕС обсудит инциденты с вакциной AstraZeneca 18 марта 20:56
Минфин поддержал налоговый вычет на фитнес для детей 20:56
В России создадут банк данных экстремистских материалов 20:54
Петербуржец потребовал от соседки 150 тысяч рублей за курение на кухне 20:48
Состояние капитана ХК "Динамо Санкт-Петербург" остается крайне тяжелым 20:39
В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 20:30
Путин наградил орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 20:24
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 20:21
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 20:15
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 19:54
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 19:24
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 19:24
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
В Волгограде провели операции на сердце при сверхнизких температурах 18:52
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 22:05
Рубрика: Культура

Звезды сняли маски

Награды премии Grammy-2021 вручили со второй попытки
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Это была самая необычная церемония Grammy за всю историю. Может, даже похожая на наш "Голубой Огонек". И поэтому самая искренняя и душевная из всех.
Больше всего наград досталось танцевально-романтичной Бейонсе и ее релизу Black Parade. Фото: AP Больше всего наград досталось танцевально-романтичной Бейонсе и ее релизу Black Parade. Фото: AP
Больше всего наград досталось танцевально-романтичной Бейонсе и ее релизу Black Parade. Фото: AP

В открытой части конференц-центра Лос-Анджелеса поставили прозрачную квадратную сцену, а по ее бокам за маленькими столиками рассадили звезд, непривычно сдержанных на эмоции и дисциплинированных, в масках: Тейлор Свифт, Бейонсе, Билли Айлиш, Дуа Липу, других. Даже обнимая друг друга при долгожданной встрече - в Америке карантин, концертные залы и клубы закрыты, да и не до тусовок, - они все равно не снимали средств защиты. А сбрасывали маски лишь на время, выходя на сцену. Жаль, что зрителям присутствовать не разрешили - когда бы они еще услышали от звезд на Grammy столько слов не только о себе, любимых, или о продюсерах, но и фразы ободрения всем людям, добрые истории, слова о вере и надеждах?

Фото: youtube.com
Эфенди из Азербайджана споет на "Евровидении" песню о Мате Хари

Тейлор Свифт так расчувствовалась, видя всех живыми и здоровыми, что, похоже, даже не успела наложить макияж. Тепло говорила, искренне улыбалась. Вышла в простом длинном платье, без былого лоска, а потом в декорациях деревни (и не поймешь - американской или российской - везде можно встретить и таких девушек, и такие платья, и фолк-традиции) спела хит из своего нового удачного альбома Folklore, в котором уже нет ни R&B, ни кантри. Согрела, добавила душевности. В итоге этот диск и назвали "Альбомом года".

Впрочем, больше всего наград досталось все-таки танцевально-романтичной Бейонсе и ее релизу - Black Parade. На втором месте новая рэп-исполнительница Megan Thee Station - у нее три золотые статуэтки, причем одну из них она завоевала в дуэте именно с Бейонсе - их Savage назван "Лучшей рэп-песней". Награду за "Запись года" - Everything I Wanted - получила Билли Айлиш. А в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение" первенствовали Гарри Стайлс и его Watermelon Sugar. "Лучший рок-альбом" у Strokes, и он называется The New Abnormal.

Но в целом итоги года не удивили и подтвердили, что в современной музыке уже нет явных лидеров, как в 90-е или нулевые. А еще то, что главные награды достаются теперь только рэперам и исполнителям R&B, а не рокерам или представителям инди и электронных жанров.

Кстати

На 63-й Grammy грянул очередной скандал. Премию обвинил в коррупции Weeknd, предположивший, что его альбом After Hours не попал в число номинантов из-за того, что артист не отказался выступить на финале "Супербоула". Ведь прежняя даты проведения церемонии (31 января) находилась рядом с главным спортивным событием Америки - "Супербоулом". И Weeknd выбрал концерт на стадионе... За что, по его мнению, и не получил ни одной номинации за действительно сильный альбом. Поэтому теперь поклялся не появляться ни на одной будущей церемонии.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин возглавил совет по науке и образованию
Германия, Италия, Испания, Франция отказались от вакцины AstraZeneca
Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Алексей Герман: Легко ли быть сегодня патриотом
Павел Прилучный - о смысле жизни и новых ролях