Награды премии Grammy-2021 вручили со второй попытки

Это была самая необычная церемония Grammy за всю историю. Может, даже похожая на наш "Голубой Огонек". И поэтому самая искренняя и душевная из всех.

В открытой части конференц-центра Лос-Анджелеса поставили прозрачную квадратную сцену, а по ее бокам за маленькими столиками рассадили звезд, непривычно сдержанных на эмоции и дисциплинированных, в масках: Тейлор Свифт, Бейонсе, Билли Айлиш, Дуа Липу, других. Даже обнимая друг друга при долгожданной встрече - в Америке карантин, концертные залы и клубы закрыты, да и не до тусовок, - они все равно не снимали средств защиты. А сбрасывали маски лишь на время, выходя на сцену. Жаль, что зрителям присутствовать не разрешили - когда бы они еще услышали от звезд на Grammy столько слов не только о себе, любимых, или о продюсерах, но и фразы ободрения всем людям, добрые истории, слова о вере и надеждах?

Тейлор Свифт так расчувствовалась, видя всех живыми и здоровыми, что, похоже, даже не успела наложить макияж. Тепло говорила, искренне улыбалась. Вышла в простом длинном платье, без былого лоска, а потом в декорациях деревни (и не поймешь - американской или российской - везде можно встретить и таких девушек, и такие платья, и фолк-традиции) спела хит из своего нового удачного альбома Folklore, в котором уже нет ни R&B, ни кантри. Согрела, добавила душевности. В итоге этот диск и назвали "Альбомом года".

Впрочем, больше всего наград досталось все-таки танцевально-романтичной Бейонсе и ее релизу - Black Parade. На втором месте новая рэп-исполнительница Megan Thee Station - у нее три золотые статуэтки, причем одну из них она завоевала в дуэте именно с Бейонсе - их Savage назван "Лучшей рэп-песней". Награду за "Запись года" - Everything I Wanted - получила Билли Айлиш. А в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение" первенствовали Гарри Стайлс и его Watermelon Sugar. "Лучший рок-альбом" у Strokes, и он называется The New Abnormal.

Но в целом итоги года не удивили и подтвердили, что в современной музыке уже нет явных лидеров, как в 90-е или нулевые. А еще то, что главные награды достаются теперь только рэперам и исполнителям R&B, а не рокерам или представителям инди и электронных жанров.

Кстати

На 63-й Grammy грянул очередной скандал. Премию обвинил в коррупции Weeknd, предположивший, что его альбом After Hours не попал в число номинантов из-за того, что артист не отказался выступить на финале "Супербоула". Ведь прежняя даты проведения церемонии (31 января) находилась рядом с главным спортивным событием Америки - "Супербоулом". И Weeknd выбрал концерт на стадионе... За что, по его мнению, и не получил ни одной номинации за действительно сильный альбом. Поэтому теперь поклялся не появляться ни на одной будущей церемонии.