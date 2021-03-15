Наркозависимость официально будут лечить трудом

В документе прописаны основные требования к реабилитации граждан, зависимых от наркотиков. Например, говорится, что, она должна включать социальную, профессиональную, психологическую и правовую помощь, содействие в восстановлении утраченных документов и социально-полезных связей. Одним из ее направлений станет вовлечение больных наркоманией в трудовой процесс. Для этих целей в законопроекте предусматривается создание лечебно-производственных мастерских при медицинских или социальных центрах.

Отмечается, что работать в них наркозависимые граждане должны добровольно - без принуждения и за вознаграждение. При этом на них могут быть возложены только те трудовые обязанности, которые они способны выполнять по состоянию своего здоровья. Лечебным учреждениям разрешается реализовывать продукцию, которую будут выпускать такие мастерские, а вырученные средства тратить на уставные цели.

В пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемый законопроект устраняет существующие пробелы в законодательстве, в котором не предусмотрены основания для создания и функционирования лечебно-трудовых мастерских и не прописаны полномочия по установлению единого порядка реабилитации больных наркоманией.

Вместе с тем, отмечается, что привлечение к труду наркозависимых - принципиально важных элемент в лечении таких граждан.

По данным Росстата сегодня в России более 200 тысяч официально зарегистрированных наркозависимых. Ежегодно из-за наркотиков умирают или становятся недееспособными десятки тысяч людей, преимущественно подростки и молодёжь до 30 лет. Согласно стратегии государственной антинаркотической политики, к 2030 году число смертей от употребления наркотиков в России должно сократиться с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек, на 30% должно стать меньше случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних.