Назван состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды на предстоящие в конце марта матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Впервые в состав вызваны два игрока казанского "Рубина" - вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников. Также для подготовки к мартовским матчам отбора на ЧМ-2022 в команду вызваны Артем Дзюба, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Состав команды: вратари - Антон Шунин ("Динамо"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин").

Защитники - Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Александр Жиров ("Зандхаузен" Германия), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов (ФК "Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Даниил Фомин ("Динамо" Москва).

Нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Сборная России сыграет в гостях с Мальтой (24 марта, 22:45 мск), дома со Словенией (27 марта, 17:00) и на выезде со Словакией (30 марта, 21:45).