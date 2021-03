Названы победители Grammy-2021

63-я церемония вручения премии Grammy из-за сложной эпидемиологической ситуации в США впервые прошла без зрителей. Местом ее проведения стала открытая часть конференц-центра в Лос-Анджелесе, на фоне прежней традиционной площадки - Staples Center. Аншлага в зале не было: зрителей не пустили. Разве что немногих журналистов. Зато Красную дорожку оставили. Хотя маски пришлось примерить всем...

Больше всего престижных статуэток выиграла Бейонсе - четыре. На втором месте новая рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.

Накануне вручения наград на Grammy грянул очередной скандал - премию обвинил в коррупции Weeknd. Популярный рэпер предположил, что его альбом After Hours не попал в число номинантов из-за того, что он не отказался выступить на финале "Супербоула". Ведь прежде даты главного американского спортивного матча и Grammy находились рядом, и артист выбрал стадион, а не сцену музыкальной премии. За что, по его мнению, и не получил ни одной номинации за свой действительно сильный альбом. Weeknd запретил отныне выдвигать его на Grammy и поклялся больше не появляться ни на одной церемонии.

В целом, 63-я Grammy не открыла новых талантов, не продемонстрировала свежих тенденций в развитии современной музыки. А заодно и подтвердила, что явных лидеров в ней нет - в прежние годы главные победители завоевывали, как правило, по восемь или девять наград. Да и лидеры оказались все прежние: Бейонсе, Тейлор Свифт, Канье Уэст, Леди Гага... При этом, на 63-й Grammy вновь доминировали представители рэпа и R-n-B, а исполнители джаза и рока опять не были успешными и востребованными. Да и действительно сильных работ оказалось представлено мало. Редкое исключение - резвая и мелодичная группа Strokes.

Поэтому не удивительно, что и в номинации "Лучшая рок-песня" выиграл Бриттани Ховард и его Stay High - заурядный номер, спетый высоким игрушечным фальцетом, банальный, с "подпрыгивающим" ритмом в традициях голубоглазого соула. И в общем, ничего не имеющий общего с рок-музыкой.

Зато на Grammy-2021 состоялся рекорд - Бейонсе стала лидером по числу побед среди женщин. За все годы участия в премии у нее уже 28 позолоченных граммофончиков. Ну, а у мужчин главное достижение по-прежнему принадлежит дирижеру Георгу Шолти - у него 31 награда.

Обладатели главных наград Grammy-2021

"Альбом года": Тейлор Свифт - Folklore

"Песня года": H.E.R. - I Cant Breathe

"Запись года": Билли Айлиш - Everything I Wanted

"Лучший новый артист": Megan Thee Stallion

"Лучшее музыкальное видео": Бейонсе, Blue Ivy & WizKid - Brown Skin Girl

"Лучшее рэп-исполнение": Megan Thee Stallion feat. Бейонсе - Savage

"Лучшая рэп-песня": Megan Thee Stallion feat. Бейонсе - Savage

"Лучший рэп-альбом": Nas - King"s Disease

"Лучшее сольное поп-исполнение": Гарри Стайлз - Watermelon Sugar

"Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой": Леди Гага и Ариана Гранде - Rain On Me

"Лучший вокальный поп-альбом": Дуа Липа - Future Nostalgia

"Лучшее рок-исполнение": Фиона Эппл - Shameika

"Лучшая рок-песня": Бриттани Ховард - Stay High

"Лучший рок-альбом": Strokes - The New Abnormal

"Лучший альтернативный альбом": Фиона Эппл - Fetch The Bolt Cutters

"Лучшая танцевальная запись": Kaytranada feat. Kali Uchis - 10%

"Лучший танцевальный/электронный альбом": Kaytranada - Bubba

"Лучшее R'n'B-исполнение": Бейонсе - Black Parade

"Лучшее традиционное R'n'B-исполнение": Ledisi - Anything For You

"Лучшая R'n'B-песня": Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson - Better Than I Imagined

"Лучший прогрессивный R'n'B-альбом": Thundercat - It Is What It Is

"Лучший R'n'B-альбом": Джон Ледженд - Bigger Love

"Лучший традиционный вокальный поп-альбом": Джеймс Тейлор - American Standard