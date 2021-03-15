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15.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Названы рамки взлета и падения рубля

Текст: Георгий Панин
Российский рубль заметно прибавил по отношению к американской и европейской валютам, закрепившись ниже отметок 74 и 88 рублей за доллар и евро соответственно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала главные факторы укрепления рубля и примерный его курс к доллару и евро в ближайшее время:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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- Поддержку нацвалюте продолжили оказывать высокие цены на нефть, вновь вернувшиеся к отметке 70 долларов за баррель марки Brent после небольшого отката в середине минувшей недели. Поводом для оптимизма на нефтяном рынке стало продление ОПЕК+ действующих квот в апреле.

Также стоит отметить повышение прогнозов ОПЕК по объемам добычи нефти и конденсата в РФ в текущем году на 0,07 миллиона баррелей в сутки - до 10,66 миллиона, тогда как ранее организация ожидала снижения этого показателя до 10,22 миллиона баррелей в сутки. Безусловно, это позитивно отразится на нефтяных доходах России и является фундаментально благоприятным фактором для курса рубля.

Помимо этого, на прошлой неделе Джо Байден подписал законопроект о новых стимулах для американской экономики на 1,9 триллиона долларов, что поддержало спрос на рисковые активы на глобальных рынках, в том числе на рубль.

Вместе с тем доходности американских казначейских облигаций после небольшой паузы продолжили рост в четверг и пятницу, приблизившись к своим многомесячным максимумам. Пока растущий тренд по доходностям выглядит довольно сильным, несмотря на вполне успешные аукционы новых выпусков госбумаг США на прошлой неделе.

Примечательно, что уже некоторое время доходность по 10-летним UST превышает дивидендную доходность по индексу S&P 500. Это может стать серьезным препятствием для дальнейшего роста стоимости акций и спровоцировать переток средств инвесторов из рисковых активов в американские госбумаги. Естественно, это затронет все рынки. И может привести к некоторому ослаблению курса рубля.

Также хотелось бы кратко остановиться на итогах прошедшего на прошлой неделе заседания Европейского ЦБ. Как и ожидалось, регулятор оставил без изменений базовую процентную ставку.

Это делается, чтобы предотвратить дальнейший рост ставок по европейским госбумагам. И обеспечить низкую стоимость заимствования для бизнеса и населения. В ответ на это решение доходности по европейским гособлигациям пошли вниз. А вслед за ними последовал курс евро по отношению к доллару США.

Таким образом, разнонаправленная динамика в доходностях европейских и американских гособлигаций будет играть против евро на среднесрочном горизонте. И, как следствие, российский рубль будет чувствовать себя лучше в паре с европейской валютой, нежели с долларом.

Что касается ближайших перспектив для национальной валюты, то ее динамика во многом будет определяться изменениями цен на нефть. Пока конъюнктура на нефтяном рынке остается благоприятной, поддержка рублю будет сохраняться.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Что касается влияния монетарного фактора на курс российской валюты, то необходимо упомянуть намеченное на 19 марта заседание Банка России. На наш взгляд, регулятор пока оставит ключевую ставку без изменений на уровне 4,25 процента. Но при этом может дать намек относительно сроков начала нормализации денежно-кредитной политики.

С учетом обозначенных выше факторов в среднесрочной перспективе российская валюта имеет все шансы закрепиться в диапазонах 72-74 рублей за доллар и 85-87,5 рубля по отношению к евро.

Между тем реализации столь благоприятного сценария могут помешать факторы геополитического характера. В частности, в настоящее время в США прорабатывается вопрос об ужесточении санкций в отношении России.

Еще одним фактором риска для российской валюты является возможная эскалация напряженности на Донбассе, где с конца февраля ситуация заметно обострилась.

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