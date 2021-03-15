Далеко не все знают, что значительно раньше первого отряда космонавтов был образован другой отряд - испытателей. Так, постановлением Совета Министров СССР от 24 октября 1952 года предписывалось: "Создать специальную команду испытателей для испытания костюмов, скафандров, одежды и разработки других вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности и работоспособности экипажей самолетов с большими скоростями и высотами".

В первую команду испытателей Института авиационной и космической медицины вошли солдаты срочной службы. Позже, с расширением подлежавших испытаниям режимов, скафандров, бортовых пайков и т.д. к ним присоединились "нештатники" - офицеры и сотрудники института. Испытатели "примеряли" на себя ударные перегрузки, гипокинезию, резкие перепады давления, запредельные температуры, вибрации и шумы, ионизирующие излучения, длительную изоляцию в сурдокамере…

Редчайшее фото. Примерно 16 апреля 1961 года. Чествование первого космонавта Ю.А. Гагарина в ещё не построенном ЦПК. Слева направо: сотрудник ЦПК, Герман Титов (спрятался за цветами), замполит ЦПК Никирясов, первый начальник ЦПК Е.А. Карпов, Ю.А. Гагарин, рядом Валентина Ивановна Гагарина, крайний справа в первом ряду Владимир Комаров Фото: Из личного архива Владимира Щербинского

"Проще перечислить те немногие факторы, которым не подвергались", - говорит Владимир Щербинский. Но имена тех, кто прокладывал Гагарину и другим космонавтам дорогу к звездам так и остались в тени большого космоса. До 1997 года они вообще были строго засекречены. И сегодня они тоже мало кому известны.

Космонавты в гостях у испытателей Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины (ГНИИИ А и КМ). Слева направо в первом ряду: старшина, испытатель Козлов Н.И., лётчик-космонавт Комаров В.М., начальник команды испытателей, майор Ларенков М.А., лётчик-космонавт Гагарин Ю.А., секретарь комсомольской организации института старший лейтенант Утыльев А.Г., лётчик-космонавт Быковский В.Ф., старший сержант, испытатель Оноприйчук Г.М. Фото: Из личного архива Владимира Щербинского

А вот первые космонавты не только знали испытателей "в лицо", но и высоко ценили их самоотверженную работу. "Эти ребята собою заслонили нас, и без их помощи нам было бы гораздо сложнее или вообще худо", - сказал как-то дважды Герой Советского Союза космонавт Павел Попович.

Так было во время подготовки к полету первого многоместного космического корабля "Восход", где должны были полететь трое, но уже без скафандров. Это было большим риском. А ещё этот полет был первым, когда космонавты должны были приземляться непосредственно в спускаемом аппарате. Для чего были разработаны и испытаны индивидуальные амортизационные ложементы-кресла.

Ю.А. Гагарин на торжественном собрании в ГНИИИ А и К М, посвящённом первому полёту человека в космос. 15.04.1961 г. Слева направо: зам. начальника института, генерал-лейтенант мед. службы Клоков В.Я., начальник института. генерал-лейтенант мед. службы Волынкин Ю.М., майор Гагарин Ю.А., начальник космического направления, полковник мед. службы Яздовский В.И. Фото: Из личного архива Владимира Щербинского

Космонавтов поначалу тоже привлекали к испытаниям космической техники. "Допустим, полетное кресло "Казбек", на котором и до сих пор летают экипажи, мы испытывали вместе с Володей Комаровым, - поделился с корреспондентом "РГ" дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов. Последний ныне живущий космонавт из первого отряда. - Готовилась бетонная подушка. Потом брался сегмент корабля, на нем укладывались плиты из свинца, чтобы сымитировать вес. На эту площадку устанавливалась ферма, а на нее - сиденье. Укладывался человек. На кране вся эта конструкция поднималась на полтора-два метра. А потом - отпускалась в свободное падение. Удар - на бетонную подушку. Первое впечатление, что это конец. Все обрывалось внутри".

Вот так сами космонавты определяли сложность и опасность испытательской работы.

П.Р. Попович с сотрудниками ГНИИИ А и КМ Фото: Из личного архива Владимира Щербинского

Дорогие читатели!

"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

Зачем человеку отрываться от Земли?

Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?

Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.

Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.

Почта рубрики "Просто космос": kosmos@rg.ru