Юрий Гагарин с испытателями космической техники
В первую команду испытателей Института авиационной и космической медицины вошли солдаты срочной службы. Позже, с расширением подлежавших испытаниям режимов, скафандров, бортовых пайков и т.д. к ним присоединились "нештатники" - офицеры и сотрудники института. Испытатели "примеряли" на себя ударные перегрузки, гипокинезию, резкие перепады давления, запредельные температуры, вибрации и шумы, ионизирующие излучения, длительную изоляцию в сурдокамере…
"Проще перечислить те немногие факторы, которым не подвергались", - говорит Владимир Щербинский. Но имена тех, кто прокладывал Гагарину и другим космонавтам дорогу к звездам так и остались в тени большого космоса. До 1997 года они вообще были строго засекречены. И сегодня они тоже мало кому известны.
А вот первые космонавты не только знали испытателей "в лицо", но и высоко ценили их самоотверженную работу. "Эти ребята собою заслонили нас, и без их помощи нам было бы гораздо сложнее или вообще худо", - сказал как-то дважды Герой Советского Союза космонавт Павел Попович.
Так было во время подготовки к полету первого многоместного космического корабля "Восход", где должны были полететь трое, но уже без скафандров. Это было большим риском. А ещё этот полет был первым, когда космонавты должны были приземляться непосредственно в спускаемом аппарате. Для чего были разработаны и испытаны индивидуальные амортизационные ложементы-кресла.
Космонавтов поначалу тоже привлекали к испытаниям космической техники. "Допустим, полетное кресло "Казбек", на котором и до сих пор летают экипажи, мы испытывали вместе с Володей Комаровым, - поделился с корреспондентом "РГ" дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов. Последний ныне живущий космонавт из первого отряда. - Готовилась бетонная подушка. Потом брался сегмент корабля, на нем укладывались плиты из свинца, чтобы сымитировать вес. На эту площадку устанавливалась ферма, а на нее - сиденье. Укладывался человек. На кране вся эта конструкция поднималась на полтора-два метра. А потом - отпускалась в свободное падение. Удар - на бетонную подушку. Первое впечатление, что это конец. Все обрывалось внутри".
Вот так сами космонавты определяли сложность и опасность испытательской работы.
Дорогие читатели!
"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".
Зачем человеку отрываться от Земли?
Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?
Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.
Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.
Почта рубрики "Просто космос": kosmos@rg.ru