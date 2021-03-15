Неизвестные нанесли ракетный удар по машинам с нефтью на севере Сирии

Неизвестные уничтожили несколько машин с нефтью на севере Сирии. Ракетные удары были также нанесены по складам с нефтепродуктами, находящимся недалеко от границы с Турцией. Начался пожар. Телеканал "Аль-Хадас" сообщил о погибших и раненых. Речь идет о боевиках, которых поддерживает Анкара. Об этом пишет ТАСС.

Неделю назад в результате аналогичного удара на севере провинции Алеппо сгорели не менее 200 автоцистерн с "похищенной" сирийской нефтью, которую незаконные бандформирования перерабатывают и затем продают. Нелегальный рынок нефтепродуктов находится в городе Эль-Баб - в 38 километрах к северу от Алеппо. Власти Сирии заявили, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок.