Нелегальные сигареты обкрадывают бюджет - что делать?

Нелегальные сигареты - контрабанда и контрафакт - уже несколько лет наносят тяжелый ущерб российской экономике. Ежегодные бюджетные потери от их оборота превышают годовой бюджет многих российских регионов. В Москве эта проблема имеет особое значение, ведь здесь находится самый крупный в стране табачный рынок, а его теневой сегмент насчитывает миллионы "серых" пачек. Пути решения этой проблемы обсудили представители Госдумы, московских управлений правоохранительных и надзорных ведомств, табачных компаний и общественных организаций, которые собрались 3 марта на круглом столе на тему "Оборот нелегальных сигарет в Московском регионе и способы противодействия".

Защитить столицу

Президент Ассоциации малоформатной торговли и соорганизатор мероприятия Владлен Максимов отметил, что табачный рынок Московского региона является самым большим в стране, а его защита от теневой торговли заслуживает отдельного внимания.

"Даже небольшая доля "серого" сегмента на практике выливается в сотни миллионов пачек нелегальных сигарет в год, - сказал он. - Нелегальный табак можно встретить по всему городу, включая центральные районы, по стоимости 50-60 рублей за пачку. Такой размах теневой торговли приводит к огромным потерям честной розницы".

Проблема в столице усугубляется ежегодно, несмотря на то, что в целом по стране исследования указывают на спад теневого рынка. Как сообщил Максим Курганский, директор по защите легальных производителей Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в октябре 2020 года теневой сегмент столичного рынка табака увеличился по сравнению с 2019 годом на 0,8% - до 3,5%. Небольшая доля в масштабах Московского региона на самом деле означает миллиарды нелегальных сигарет.

По оценкам экспертов, только за прошлый год теневой товарооборот на территории Москвы нанес госбюджету ущерб в 2 млрд рублей. По данным представителей табачной отрасли, в 2020 году в столице выявили не менее 120 торговых точек, а также около 400 сайтов в интернете, где можно было приобрести нелегальные сигареты.

Сложную ситуацию на рынке наглядно описывают и данные столичного Роспотребнадзора. Любовь Куракина, заместитель начальника отдела московского управления этого федерального ведомства, сообщила, что в прошлом году экспертизу прошел миллион пачек сигарет и более чем в 871 тысячах из них были выявлены те или иные "дефекты". А 85% пачек без цифровой маркировки оказались импортом без российских акцизных марок. Такую продукцию в Москве, порой, реализуют целые сети торговых точек, сообщил Денис Терсков, руководитель движения "Антидилер".

"Мы выявляли крупные партии нелегальных сигарет даже на Арбате, в самом центре Москвы, - пояснил Денис Терсков. - В одной из точек конфискована контрабанда на сумму в 1 миллион рублей, но уголовное дело не было заведено. Изъятие нелегальных сигарет вызывает определенные сложности у правоохранителей. Не всегда, например, понятно, как оформлять такое нарушение, а самое главное - где хранить конфискат. В Ростове-на-Дону известны случаи, когда конфискованная партия спустя небольшое время возвращалась обратно в торговую точку".

В ответ на это представитель МВД, заместитель начальника 9-го отдела ГУ МВД г. Москвы Александр Голунов сообщил, что текущий порядок работы правоохранителей требует осуществления проверок в рамках оперативных действий. Он также добавил, что общественные активисты могут вести деятельность под руководством сотрудников полиции, что приведет к эффективному результату. Представитель "Антидилера" на предложение сотрудничества согласился.

В ходе дискуссии активисты положительно отметили мобильное приложение "Честный знак", которое уже показало себя как эффективный инструмент в борьбе с оборотом табачной контрабанды. Популярность сервиса доказывает статистика: Максим Курганский привел данные о том, что за первые месяцы 2021 года примерно на 150% выросло число обращений граждан о фактах продажи нелегальных сигарет.

Новый инструмент появился весьма кстати, считает Анна Сорочинская, председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения. По ее мнению, оборот нелегальных сигарет в Москве является крайне серьезным фактором развития подросткового курения. Она сослалась на исследование холдинга "РОМИР", показавшее, что купить табачную контрабанду в Москве несовершеннолетний "тайный покупатель" смог в 10-ти случаях из 10-ти.

"Низкие цены и готовность продавцов контрабанды торговать без всяких моральных норм обеспечивают доступ подростков к сигаретам вопреки действующим законам и создают условия для развития курения среди несовершеннолетних, - считает Анна Сорочинская. - Нужно использовать любые доступные средства для борьбы с этой проблемой".

Законодательные изменения

В существующей ситуации необходимо расширение полномочий и возможностей силовых и контрольных ведомств, новые инструменты в борьбе с каналами поставок, например, в виде специального режима для транзитных перевозок табака через территорию России, отметил директор по работе с органами государственной власти компании JTI Василий Груздев.

"Также необходимо ввести специальный режим для транзитных и трансграничных перевозок табака по территории России, так как основные потоки нелегальных сигарет идут из стран ЕАЭС, прежде всего, Белоруссии, - пояснил спикер. - Важна также разумная налоговая политика, потому что резкий рост акцизов, приводящий к увеличению стоимости легальных сигарет, усиливает риски роста теневого сегмента из-за доступности дешевого нелегального продукта".

Требуемые законодательные изменения постепенно воплощаются в жизнь, рассказал Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налоговой политике. Парламентарий напомнил, что в конце 2020 года Госдума приняла законы об ограничении объема немаркированных сигарет, перемещаемых физлицами через границу России, и о введении единой минимальной цены (ЕМЦ) в размере 108 рублей за пачку.

Опираясь на ЕМЦ, правоохранители смогут теперь более точно оценивать изъятую продукцию и определять соответствующее наказание для нарушителя. Кроме того, на стадии рассмотрения находятся инициативы о создании госреестра оборудования для производства сигарет, появление которого усложнит создание подпольных фабрик, и принятии крайне необходимого закона об уничтожении изъятой нелегальной продукции.

"Табачная отрасль занимает второе место после нефтегазового сектора по объему поступлений в бюджет. Легальный рынок необходимо защищать от контрафакта", - подчеркнул Сергей Катасонов.

Обеспечивать такую защиту правоохранителям пока приходится в довольно сложных условиях. Проблемы, с которыми сталкиваются МВД, ФНС и ФТС, довольно сложно решить в сжатые сроки. Это и необходимость доказывания факта сбыта нелегальных сигарет, что не всегда представляется возможным, и нехватка специалистов, которые могли бы точно подсчитать стоимость изъятого, провести демонтаж нелегального оборудования и определить сумму нанесенного бюджету ущерба, и отсутствие площадей для хранения конфиската. Иногда складировать изъятый нелегальный табак просто некуда.

Но даже несмотря на эти проблемы, ФТС удалось добиться высокого результата в прошлом году. Как сообщил Валерий Ногаев, заместитель начальника Центральной оперативной таможни, изъято 2,8 млн пачек немаркированных сигарет и 41 тонна табака, выявлена неуплата акцизных сборов на сумму около 330 млн руб. Представитель ФТС поддержал идею ввода лимита на перемещение немаркированных сигарет в границы России, а не ЕАЭС, как было ранее, и отметил, что в случае внесения соответствующего изменения в УК РФ эффективность работы таможенной службы в борьбе с нелегальными сигаретами заметно повысится.

"Мы поддерживаем внесение изменений, ограничивающих ввоз немаркированных сигарет в границы России, а не только ЕАЭС, - сказал Валерий Ногаев. - У нас есть хорошая практика по борьбе с наркотиками и запрещенными веществами, для которой используется аналогичное положение. Если подобные изменения будут приняты, мы сможем намного проще доказывать факт нарушения закона при выявлении перевозки немаркированных сигарет и привлекать нарушителей к ответственности".

Поменять сложившуюся ситуацию можно, если пресекать каналы поставки и производства контрабанды, следует из слов Владимира Мишеловина, начальника контрольно-финансового управления ФАС России.

"Нужно бороться с оптовыми партиями: перекрывать производства, склады, перехватывать товар в пути… взять под контроль финансовые транзакции и проследить цепочки продаж, - считает он. - А также широко информировать потребителя о том, что продукция дешевле минимальной розничной цены 108 рублей - это яд, контрафакт".

Среди предложений, которые были обсуждены участниками в ходе круглого стола, - определение максимального объема немаркированных сигарет, разрешенных для хранения физлицом на территории России; увеличение ответственности за хранение немаркированных сигарет, если их объем превышает установленное значение; внесение в законодательство положений о едином госреестре оборудования для производства табачной продукции; нормы об обязательном уничтожении изъятых немаркированных сигарет и другие инициативы.