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Рубрика: Экономика

Новак: Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая

Текст: Сергей Тихонов
Скорректированный механизм демпфера, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива, может заработать с 1 мая, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с профильными федеральными органами исполнительной власти и представителей нефтегазовых компаний. Об этом сообщается пресс-службой правительства.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

По словам вице-премьера, демпфирующий механизм в сегодняшних макроэкономических условиях при текущем курсе и при росте нефтяных цен на мировых рынках потребовал частичной корректировки.

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"В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", - сказал Александр Новак.

Он также подчеркнул, что уже сейчас топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами в соответствии с растущим спросом, постепенно наращивая загрузку НПЗ и запасы топлива к весенне-летнему периоду. Запасы топлива уже выросли более чем на 35% относительно начала февраля", - отметил вице-премьер.

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