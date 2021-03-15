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15.03.2021 18:00
Рубрика: Экономика

Объем взаимной торговли России и Узбекистана вырос на 15,6%

Текст: Ирина Алпатова

В прошлом году нам Россия и Узбекистан увеличили объем взаимной торговли на 15,6%, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук в ходе рабочей встречи с вице-премьером - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ

"Мы совместно проделали большую работу, наглядным результатом которой является рост товарооборота между Россией и Узбекистаном. В прошлом году нам удалось увеличить объём взаимной торговли на 15,6%. С учетом набранных темпов, уверен, поставленная президентами наших стран задача по достижению товарооборота в 10 млрд долларов США выполнима", - подчеркнул Оверчук.

В 2020 году Узбекистан впервые председательствовал в СНГ. Результатом работы стала Стратегия экономического развития содружества до 2030 года. Также знаковым событием стало присоединение Узбекистана к ЕАЭС в качестве наблюдателя.

Сейчас на рынке республики работает больше 2,1 тыс. предприятий с российским капиталом, объем накопленных российских инвестиций в экономику Республики Узбекистан оценивается в 10 млрд долларов США.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному диалогу по всем направлениям взаимодействия между странами.

Экономика ВЭД

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