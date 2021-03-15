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15.03.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Совсем еще зеленые

Около половины "органических" продуктов в магазинах ничем не отличаются от обычных
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
На фоне пандемии 68% российских потребителей стали отдавать предпочтение товарам для здорового образа жизни. А каждый десятый покупатель ищет в магазинах товары с маркировкой "эко" и "био", следует из данных NielsenIQ. Но и в России, и в западных странах половина продукции с такой маркировкой не является здоровой.
Больше половины россиян готовы доплачивать за натуральные продукты около 10-20 процентов стоимости. Фото: gettyimages Больше половины россиян готовы доплачивать за натуральные продукты около 10-20 процентов стоимости. Фото: gettyimages
Больше половины россиян готовы доплачивать за натуральные продукты около 10-20 процентов стоимости. Фото: gettyimages

К такому выводу, например, пришла Международная сеть по защите прав потребителей (ICPEN) по итогам проверки экотоваров в начале 2021 года, сообщал Bloomberg.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Школьные обеды предложили разбавить органическими продуктами

На сайте минсельхоза есть список российских производителей органической продукции, которые прошли сертификацию по национальному стандарту, и таких всего около 40. "Около 80% товаров, которые позиционируются как органические, такими не являются", - оценивает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

По его словам, в прошлом году в России было произведено органической продукции всего на 22-24 млн евро, на 20% больше, чем в 2019 году. При этом экспорт увеличился в полтора раза. Органическое растениеводческое сырье (особенно масличные) большей частью уходит за рубеж - там его можно продать намного дороже.

Реагируя на повышенный спрос, ретейлеры стали отводить отдельные полки для экопродуктов и запрашивать у компаний сертификаты, подтверждающие экологичность товаров, говорит директор Экологического союза Юлия Грачева. Покупателям она советует обращаться к мобильному приложению Label Guide - там собраны экомаркировки, заслуживающие доверия.

В России только 40 производителей выпускают "органику". А на полках магазинов чуть ли не каждый второй продукт - органический, "эко" или "био"

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин напоминает, что по КоАП за обман потребителя в виде искажения или умалчивания характеристик товара производителю грозит штраф до 500 тыс. рублей. "При этом каждая баночка йогурта, на этикетке которого обнаружен обман, является отдельным правонарушением", - отмечает эксперт.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Карабут
Тем временем

Активисты Дании уберегли от уничтожения 370 тонн "уродливых овощей", которые не выставляют на продажу, а классифицируют как "негодные к употреблению". Хотя на самом деле это обычные овощи. Просто у них эстетически не привлекательная форма: они кривые, с неровными боками и трещинами на кожуре. Организация по борьбе с неоправданной потерей продуктов убедила продавцов не выбрасывать нестандартные овощи. К удивлению продавцов, "уродливый" товар стал пользоваться у покупателей спросом. Соцопросы показали: более 55 процентам датчан нравится, что продукты не уничтожаются по глупым соображениям красоты.

Подготовила Надежда Ермолаева

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Медицина и здоровое питание

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