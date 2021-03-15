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15.03.2021 19:54
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления

Текст: Елена Яковлева

"Особым временем" назвал Великий пост патриарх Кирилл, произнеся в его первый день свою проповедь в храме Христа Спасителя.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Он сравнил его с "духовной весной", когда "раскрывается вся природа, распускаются цветы, поднимается трава, зеленеют деревья, обновляется жизнь. И если эти образы, заимствованные из природы, отнести к духовной жизни, то точно так же …должно произойти обновление наших духовных сил".

В эти дни надо особенно заботиться о спасении своей души. А особая забота о душе обычно соединяется в сознании святых отцов с таким понятием, как покой.

"Покой - это не праздность, - сказал патриарх. - Праздный человек - это человек пустой, лишенный внутреннего содержания. И когда мы в молитве святого Ефрема Сирина просим: "Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми", то на первом месте - особая просьба к Богу оградить нас от праздности, от пустоты".

По мнению патриарха, когда мы просим Господа оградить нас от праздности, мы просим Его оградить нас от величайшей опасности, которую праздность таит в себе, от способности вбирать в себя все, что нас окружает, часто без всякого разбора.

"Не сама по себе праздность опасна - опасность заключается в том, что вместо праздности появляется нечто воспринятое из окружающей среды, чаще всего греховное, - уточнил патриарх. - Праздность - это и есть некий синоним греха, потому что на место праздности, место пустоты немедленно приходит грех как некое вещество духовное, способное заполнять пустоту человеческой души".

Уберечься от пустоты и праздности можно лишь наполняя душу таким содержанием, которое поглощало бы душу, захватывало ее; и это содержание должно иметь спасительный смысл. "Мы должны душу свою наполнять прежде всего Божественными истинами, Божественными глаголами, потому что только Слово Божие несет нам абсолютную истину и есть величайшая ценность", - сказал патриарх.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Нужно находить, особенно во время Великого поста, эту возможность, это окошечко в нашей повседневности, в нашей жизни, загруженной многими, хоть и не всегда значимыми событиями, для того, чтобы погружаться в священные мысли, доносимые до нас словом Божием, в мысли святых отцов", - сказал патриарх.

По его словам, нужно еще и еще раз уразуметь, осознать, прочувствовать, может быть, даже выстрадать то, что пустота и праздность, то, что иногда так желанно и что мы по ошибке отождествляем с отдыхом, таковым вовсе не является.

"Великий пост учит нас многим важным смыслам, - сказал патриарх. - И если молитва святого Ефрема Сирина начинается с просьбы к Господу о том, чтобы Он избавил нас от праздности (не путать с отдыхом - прим ред.), то всякий раз, когда мы слышим эту молитву, давайте молиться Господу, чтобы Он … не дал возможности злым началам заполнить то пространство в душе, которое возникает, когда она пребывает в праздности".

Общество Религия

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