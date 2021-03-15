Первый энергоблок БелАЭС в Островце включен в сеть

Комплекс испытательных нагрузок успешно осуществляется специалистами на первом энергоблоке Белорусской АЭС в Островце, который в понедельник включен в национальную сеть, сообщают эксперты Министерства энергетики республики.

"Реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности после успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов", - пояснили БЕЛТА участники испытаний.

Что касается дальнейшей программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, то до 5 апреля, уточнили в отраслевом министерстве, на нем планируется провести как испытания реакторной установки в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности.

Параллельно идет работа и на втором энергоблоке АЭС. Здесь, в частности, завершена загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок. Всего в активную зону реактора их загружено 163, констатировали участники проекта.

Имитаторы ТВС, пояснили они, "являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных элементов в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности".

Кроме того, в настоящее время на втором энергоблоке продолжаются работы по сборке реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура.

Как уже информировал "СОЮЗ", все десять автоматических пунктов измерений, действующих в зоне атомной электростанции в Гродненской области, подтвердили еще в начале наступившего года, что радиационная обстановка в районе первенца ядерной энергетики Беларуси "остается стабильной".

Данные, которые обновляются каждые десять минут, дают представления специалистам не только о "мощности дозы гамма-излучения, но и о содержании радионуклидов в воздухе".

В районе размещения БелАЭС, по словам представителя отраслевого министерства, еще пять лет назад были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - резюмировал эксперт.

Кстати, руководство Беларуси связывает пуск первого блока АЭС и со значительной экономией топливных ресурсов страны. Ведь экологически чистая атомная энергетика, по оценке белорусского премьер-министра Романа Головченко, позволяет экономить на закупках газа около $750 тысяч в день. При этом он дал понять, что пока на станции осуществляется опытно-промышленная эксплуатация, реакторная установка работает лишь на 75 процентов проектной мощности. "Но уже определенный объем газа мы замещаем и такую сумму для страны экономим", - констатировал глава правительства.

Остается напомнить, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области.