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15.03.2021 07:41
Рубрика: В мире

Песчаная буря в Монголии унесла жизни шести человек

Шесть человек погибли, 81 пропал без вести в результате обрушившейся на Монголию песчаной бури. Со ссылкой на местные власти об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Аэропорты Пекина отменили более 400 рейсов из-за песчаной бури

"Управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны получило сообщения о 548 пропавших без вести. На данный момент обнаружено 467 человек, ведутся дальнейшие поиски", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. По данным местных СМИ, в некоторых районах на западе Монголии наблюдаются масштабные отключения электричества.

Ранее сообщалось о том, что сильная песчаная буря обрушилась этим утром на Пекин. Плохая видимость привела к сильным заторам на городских дорогах. Метеослужба города объявила "желтый уровень погодной опасности". Из-за бури было отменено более 400 авиарейсов в Пекине.

В мире Восточная Азия Монголия

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