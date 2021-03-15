Песков оценил международный спрос на российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса пользуется в мире большим спросом, который превышает предложение. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам факт, что спрос на российскую вакцину в мире без преувеличения велик и значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, заставляет весьма напряженно работать РФПИ, который уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения международных заявок на нашу вакцину", - сказал Песков.

"Фонд работает, действительно, днем и ночью, и, конечно, по его линии и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела", - продолжил пресс-секретарь главы государства, добавив, что "непререкаемым приоритетом" остается вопрос продолжения вакцинации российских граждан.

Вопросом признания российских вакцин за рубежом президент заниматься не может, пояснил Песков. "Признание и согласие на использование вакцины в тех или иных странах дается не на основе дипломатических контактов, а на основе экспертного научного подхода.

Это абсолютно не дело президента", - сказал он. "Подается целый набор документов, это очень сложная процедура", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что вакцина хорошо изучена, оттестирована, испробована в различных возрастных группах. "Есть большие данные об использовании вакцины, которые позволяют не на основе слухов, а на основе четких научных факторов принимать решение о ее использовании", - заключил он.