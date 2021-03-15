Пять футболистов ЦСКА вызваны в сборную России для участия в молодежном ЧЕ

Чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении. Команде Михаила Галактионова предстоит сыграть в одной группе со сверстниками из Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут в городах Дьер и Сомбатхей с 23 по 31 марта.

Подготовку к турниру россияне начнут 18 марта в Новогорске. Через три дня футболисты вылетят в Венгрию.

Полностью состав сборной России на предстоящий турнир выглядит следующим образом :

вратари - Александр Максименко ("Спартак"), Денис Адамов ("Сочи"), Иван Ломаев ("Крылья Советов");

защитники - Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Нефтехимик"), Павел Маслов ("Спартак"), Артем Голубев ("Уфа"), Данил Круговой ("Зенит");

полузащитники - Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба - "Краснодар"), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба - ЦСКА), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак"), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов ("Локомотив");

нападающие - Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров ("Рубин").

Из-за травм на групповом этапе Евро точно не смогут сыграть голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, атакующий полузащитник "Химок" Максим Глушенков и защитник чешского клуба "Млада Болеслав Алексей Татаев.