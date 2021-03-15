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15.03.2021 19:16
Рубрика: Экономика

Добыча вязнет

Почему нефтяные компании опять просят льготы
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Отмена ряда льгот в нефтяной отрасли осенью 2020 года в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестпрограмм, связанных с добычей вязкой нефти. Президент России Владимир Путин 11 марта поручил правительству проработать меры налогового стимулирования проектов по добыче высоковязкой и сверхвязкой нефти, а также обводненных и выработанных месторождений.

На этапе обсуждения реформы налоговой системы нефтяной отрасли в 2020 году компаниями и экспертами ее возможные последствия на 10 лет вперед оценивались в снижении добычи на 600 млн тонн, падении доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и потере 35 тысяч рабочих мест. Неоднократно подчеркивалось, что меры по ужесточению фискальной нагрузки на отрасль были вынужденными - из-за необходимости пополнения бюджета после кризисного 2020 года. Но с тех пор цены на нефть поднялись выше 60 долларов за баррель, а бюджет этого года, вероятнее всего, будет профицитным.

Фото: iStock
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Объем российских запасов сверхвязкой нефти составляет около 2 млрд тонн. В общей добыче ее доля менее 1%. Высоковязкой нефти больше - около 7 млрд тонн, на нее приходится около 10% общероссийского производства. Больше всего обоих видов нефти добывается в Татарстане, Коми, Башкирии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Для этих регионов, за исключением Югры, эти проекты являются приоритетными для развития.

При этом в России на фоне ухудшения общей ресурсной базы именно производство сверхвязкой нефти росло в последние годы. Только в Татарстане оно увеличилось на 23,4% в кризисном 2020 году - до 3,3 млн тонн. По словам начальника департамента общественных связей "Лукойла" Глеба Овсянникова, фискальная нагрузка по сверхвязкой нефти возрастает в 25 раз, по высоковязкой - в полтора раза. У компании под угрозой оказалась разработка Ярегского и Усинского месторождений в Коми. Суммарный прирост налоговой нагрузки составил около 40 млрд рублей в год. Компания сталкивается с нерентабельностью запланированных на следующие пять лет инвестиций в эти проекты - около 180 млрд рублей.

Наибольшее количество обводненных и выработанных месторождений приходится на Западную Сибирь, а в ней на ХМАО, доля которого в общероссийской добыче нефти - 42%. Вес Югры в пополнении федерального бюджета до 2020 года превышал 20%. Соответственно, нефтяная отрасль - основной драйвер развития региона. Некоторые гигантские месторождения здесь, например, Самотлорское, обводненность которого выше 90%, уже имеют льготы. Часть месторождений облагается налогом на дополнительный доход (НДД), но значительное их количество после корректировки фискальной системы в 2020 году лишилось преференций.

"Чтобы нефтяники могли рентабельно добывать трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) как для себя, так и для государства, необходимо льготировние", - говорит руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. По его мнению, в противном случае нефтяники не смогут инвестировать в разработку. Интересы регионов с ТРИЗами - прежде всего инвестиции, рабочие места, региональная часть налога на прибыль, уточнил эксперт.

В Минэнерго запрос "Российской газеты" комментировать отказались.

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