Подследственных смогут направлять на лечение в психбольницы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в УПК, детально прописывающий правила направления в психиатрические больницы подследственных.

Иногда во время следствия возникают ситуации, когда нервы человека настолько расстроены, что допрашивать его пока нельзя. Когда врачи выявляют у подследственного серьезное психическое расстройство, его отправляют в психлечебницу. Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, речь о ситуациях, когда в силу состояния человека невозможно закончить следствие. В таком случае экспертиза устанавливает факт наличия у подследственного психического заболевания, но при этом невозможно установить, когда развилось заболевание, был ли человек вменяем в момент совершения преступления.

"Перевод подследственного в психиатрическую больницу является временной мерой и не исключает продолжения следствия, если состояние больного улучшится", - пояснил Владимир Груздев. Иными словами, факт, что человек совершил преступление, в таком случае юридически еще не установлен. Потому следствие не может передать дело на рассмотрение суда. И просто берется пауза, пока подследственному не станет лучше. При этом в психиатрическую больницу фигуранта можно будет направить только по решению суда.

"Проект поправок в УПК устанавливает, что суд вправе направить подследственного на лечение в психиатрическую больницу на срок до шести месяцев. При необходимости этот срок может неоднократно продлеваться еще на полгода каждый раз. Кстати, шесть месяцев - не единственный обсуждающийся вариант. Например, Верховный суд России предлагает установить срок в два месяца. Поэтому законодателям предстоит решить, какой именно срок является оптимальным", - рассказал Владимир Груздев. Он подчеркнул, что медицинское освидетельствование нужно будет проходить не реже одного раза. Если состояние больного улучшится, медицинские организации проинформируют суд и следствие. В таком случае человек вновь предстанет перед следствием.

В свою очередь советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян отметил, что на практике не сталкивался с такими ситуациями, хотя они возможны. Также он обратил внимание на положение, что если впоследствии человека признают виновным, время лечения зачтется в срок отбывания наказания. Хотя подобные случаи не на слуху, они тем не менее бывают. Ведь многие обвиняемые, особенно попавшие впервые в СИЗО, испытывают серьезный стресс, и порой нуждаются в помощи психиатров. Несколько лет назад двое граждан, побывавших во время следствия на лечении в психиатрической больнице, даже дошли до Конституционного суда, обжалуя некоторые нормы. Они полагали, что закон позволяет упечь подследственного в психдиспансер бессрочно. Конституционный суд счел, что действующее законодательство не противоречит Основному Закону, но подчеркнул, что правила можно усовершенствовать.