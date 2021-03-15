Полиция Нидерландов без колебаний применила резиновые дубинки, водометы и привлекла конные подразделения для разгона участников акции протеста, которые вышли на улицы накануне всеобщих выборов, состоявшихся в стране в понедельник.
Дубинки и служебные собаки - это уже стандартный ответ властей Нидерландов тем, кто недоволен карантином. Фото: AP
В Гааге на антиправительственный митинг собрались более двух тысяч человек, в резкой форме высказывавших недовольство карантинными мерами правительства Марка Рютте. Власти назвали митинг противозаконным в том числе потому, что его участников было более 200 человек и они не соблюдали социальную дистанцию.