Полиция Нидерландов без колебаний применила резиновые дубинки, водометы и привлекла конные подразделения для разгона участников акции протеста, которые вышли на улицы накануне всеобщих выборов, состоявшихся в стране в понедельник.

Дубинки и служебные собаки - это уже стандартный ответ властей Нидерландов тем, кто недоволен карантином. Фото: AP