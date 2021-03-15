Повышение ключевой ставки может начаться в апреле

Банк России на втором в этом году заседании совета директоров в ближайшую пятницу воздержится от изменения ключевой ставки, полагают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Не исключено, что мартовское заседание станет своего рода передышкой между двумя циклами: недавно завершившимся снижением ставки длиной в год и ее новым повышением. Больше всего от начала цикла роста ключевой ставки могут выиграть вкладчики - ставки по банковским депозитам вскоре могут тоже начать расти вслед за ней.

Сейчас ключевая ставка находится на историческом минимуме в 4,25%, до этой отметки она была снижена еще летом. То снижение фактически стало концом годового цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России, обусловленного сначала низкими темпами инфляции, а после - необходимостью помочь страдающей от коронавирусных ограничений экономике через дешевый кредит. С осени необходимость в этом отпала, поскольку экономика вышла из острой стадии кризиса, а инфляция начала быстро расти из-за снижения курса рубля, увеличения мировых цен на продовольствие и ряда других факторов.

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, напрямую указывала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса", - говорила она.

В 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой и поддержит восстановление экономики, а ее нормализация (до ставки в "нейтральные" 5-6%) может занять не один год, говорила глава ЦБ. Позднее Набиуллина не исключала, что по ситуации в экономике ключевая ставка может быть повышена в этом году. Но реальность может обогнать ожидания регулятора.

Основные аргументы в пользу повышения ключевой ставки сейчас связаны с высокой инфляцией, говорит эксперт центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Василиса Баранова. Так, по итогам февраля годовая инфляция (к февралю 2020 года) составила 5,7% при цели ЦБ "вблизи 4%". "И хотя, по нашим ожиданиям, пик инфляции будет пройден в марте, высокая волатильность продовольственных цен остается значимым проинфляционным фактором. Также сейчас на фоне кризиса, роста цен и ослабления курса сохраняются относительно высокие инфляционные ожидания", - напоминает Баранова.

По ее мнению, ЦБ в пятницу сохранит ключевую ставку в 4,25%. Следующее заседание по ставке пройдет уже в апреле, как раз тогда появится и большой объем новых данных, на основе которых будут уточнены прогнозы ЦБ. Апрель будет хорошим моментом для повышения и потому, что 23 апреля ЦБ планирует начать публикацию ожидаемой траектории ключевой ставки, говорит Баранова.

Но неопределенность - в первую очередь, по возможной третьей волне коронавируса - остается высокой, говорят экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. "Мы ожидаем увидеть первое повышение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта в июне 2021 года - когда можно будет говорить о том, что риски третьей волны пандемии/карантина снизились при достаточном покрытии вакцинацией, а восстановление экономики наберет достаточный темп", - отмечают они. Но если инфляция продолжит повышаться в марте, приближаясь к 6%, Донец и Мелащенко не исключают повышения ставки и в апреле. По их прогнозу, при повышении ожидаемого среднего уровня цен на нефть до 65 долларов за баррель ключевая ставка к концу года может повыситься до 5%.

До конца этого года ключевая ставка может вырасти до 5 процентов годовых, считают аналитики

Постепенное повышение ставки будет способствовать возвращению спроса населения на срочные вклады, которые в прошлом году сильно снизились на фоне низких ставок, добавляет Баранова. Что касается более долгосрочных рыночных процентных ставок, то здесь, несмотря на нормализацию денежно-кредитной политики, большого сдвига не будет. "Это может прозвучать неожиданно, но во второй половине года мы ожидаем увидеть долгосрочные ставки по гособлигациям (а эти ставки задают важный ориентир и для остальных рыночных ставок) даже ниже текущих уровней. В кривой сейчас уже заложено ожидание повышения ключевой ставки до 5-6% (нейтрального уровня) на горизонте 2021-2022 года, при этом в пользу снижения должно сыграть сокращение риск-премии, которая повысилась в последние месяцы на фоне санкционных рисков, а также анонсированное сокращение планов минфина по заимствованию на год", - говорят Донец и Мелащенко.

Тем временем

Курс рубля продолжил укрепляться

Курс доллара на Московской бирже в понедельник впервые с декабря 2020 года опускался ниже 73 рублей. Курс евро также снижался к российской валюте.

К вечеру понедельника курс доллара на минимуме доходил до отметки 72,95 рубля. Курс евро днем на минимуме опускался до 87,05 рубля. Позднее курсы доллара и евро немного откатились в сторону повышения, но все равно оставались заметно ниже уровней закрытия пятничных торгов. Стоимость барреля нефти европейской марки Brent в понедельник колебалась возле 70 долларов за баррель, следует из данных биржи ICE.

5,7 процента составила годовая инфляция в феврале. Пока она ускоряется и остается выше цели ЦБ. Ожидается, что ее пик придется на март - при таком сценарии Банк России будет повышать ставку не так быстро

На рынках сохраняются опасения относительно роста доходностей гособлигаций во многих регионах, и прежде всего в США. Это создает угрозу мягкой монетарной политике ключевых центробанков, в том числе из-за рисков всплеска инфляции, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его словам, докризисные уровни нефтяных цен, достигнутые в результате ралли, стартовавшего в ноябре прошлого года, в основном держатся за счет искусственного сокращения предложения со стороны ОПЕК+. "При этом неопределенность с восстановлением спроса остается высокой, а завышенная стоимость нефти является еще одним драйвером глобальной инфляции. Все это может поставить под угрозу рост мировой экономики, что в итоге ударит по нефтяному спросу", - отмечает Бабин.

Благодаря бюджетному правилу рубль не так сильно привязан к нефтяным котировкам, как это было раньше, констатирует руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Сейчас на него больше действует баланс экспорта-импорта, притока-оттока средств нерезидентов, санкционная риторика. При отсутствии существенных новых санкций мы ожидаем продолжение укрепления рубля до 71-72 рубля за доллар к середине года", - прогнозирует она.