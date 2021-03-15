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15.03.2021 13:32
Рубрика: Культура

Премия "Просветитель" открыла новый сезон

Текст: Наталья Лебедева
В понедельник, 15 марта, стартовал новый сезон премии "Просветитель", которая вот уже 14 лет вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Организаторы напоминают, что за победу в основном конкурсе могут побороться книги научно-популярного жанра, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже. Как и в прошлом году авторы книг, попавших в короткий список, получат по 100 тысяч рублей, а лауреаты премии - по 700 тысяч.

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В соревновании за звание лауреата премии "Просветитель.Перевод" могут принять участие переводные книги, вышедшие на русском языке с 15 марта 2018 года. При этом одно издательство может заявить не более 10 книг. Коллективу, работавшему над книгой-лауреатом, отправится 350 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются только через специальную форму на сайте премии. Успеть нужно до 15 мая. Состав жюри и другие подробности "Просветителя-2021" обещают объявить чуть позже.

Кстати

Победителями премии "Просветитель -2020" стали Николай Кукушкин за книгу "Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум" в номинации "Естественные и точные науки" и Сергей Чупринин за работу "Оттепель: События. Март 1953 - август 1968 года" в номинации "Гуманитарные науки".

Лучшим естественнонаучным переводным изданием стала книга Роберта Сапольски "Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки".

Лучшим гуманитарным переводом признана книга Венсана Робера "Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818-1848)".

В спецноминации TeenTalk за лучшее научно-популярное издание, адресованное подросткам, премия разделена решением жюри между книгами "Как слушать музыку" Ляли Кандауровой и "Рассказами про Россию 1861-1922: книжка для чтения" Мариэтты Чудаковой.

Победителями народного голосования стали книга Олега Воскобойникова "Средневековье крупным планом" и книга Александра Соколова "Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета".

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