Программный директор "Кинотавра" стала членом Европейской киноакадемии

Программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева стала членом Европейской киноакадемии.

Факт примечательный с нескольких сторон. Прежде всего - редкость, когда в члены EFA (European Film Academy) включается куратор фестиваля. Обычно членами киноакадемии становятся продюсеры, актеры и режиссеры, и в небольшом количестве - кинокритики. Однако Ситора Алиева имеет ряд заслуг в профессии, которые позволили войти ей в престижный список. И важным является то, что в этом году исполняется 25 лет, как Ситора Алиева работает с кинофестивалем "Кинотавр".

В распоряжении редакции оказалось письмо-приглашение в EFA, направленное Ситоре Алиевой и подписанное Предидентом правления Европейской киноакадемии Майком Дауни. В письме напоминается, что киноакадемия была основана в 1989 году, первым президентом был Ингмар Бергман, а среди основателей - Федерико Феллини, Тео Ангелопулос, братья Тавиани, Кшиштов Занусси, Вим Вендерс и другие. В том числе и Никита Михалков. Сейчас в Европейской киноакадемии 36 человек из России, но теперь число их прибавится. Европейская киноакадемия известна своей кинопремией. В этом году церемония состоится в 34-й раз и пройдет 11 декабря. Все члены EFA приглашаются на торжество в обязательном порядке.