ПТУР вместо пушки: китайский клон БМП-1 мог стать истребителем танков

Китайская военная промышленность в 80-е годы смогла наладить производство клонов советских БМП-1. Для полного копирования хватило одного экземпляра, который был передан египетской стороной.

#Chinese experienced SPTRK based on Wz-501.

The main (73 mm) gun was removed from the vehicle. Agree, it turned out very strange.#China @Ninja998998 @200_zoka pic.twitter.com/ZxAQZMT6Ch — Su-57 5th Gen Fighter (@5thSu) March 12, 2021

Легкие гусеничные машины получили обозначение Type 86 (WZ-501). На их базе планировалось выпускать различные образцы боевой и вспомогательной техники.

Так, вместе со специалистами из США стала разрабатываться новая версия БМП - NFV-1, вооруженная 25-мм пушкой M242 Bushmaster. Это оружие хорошо себя показало на американских M2 и M3 Bradley и LAV-25.

Кроме того, были созданы: командно-штабная машина, БТР, транспортер для эвакуации раненых и самоходный противотанковый комплекс. О последнем стоит рассказать отдельно.

Первая версия, как видно на фотографии, представляла собой обычную БМП, из башни которой демонтировали 73-мм гладкоствольную пушку. На крыше установили оптический прицел, служивший для наведения противотанковых управляемых ракет HJ-73, созданных на основе советской "Малютки", а также четыре пусковые установки ПТУР.

Затем этот вариант немного доработали, но не смогли устранить основной недостаток конструкции - открыто расположенные ракеты, лишенные всякой защиты от пуль и осколков.

В новой, более совершенной модификации, известной как WZ-504, старую башню заменили на новый бронированный модуль, в котором HJ-73 в походном положении убирались внутрь и были со всех проекций прикрыты броней.

Однако командование Народно-освободительной армии и зарубежные покупатели так и не заинтересовались этой разработкой, и она осталась лишь в виде опытного образца.