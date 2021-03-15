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15.03.2021,  
17:50
Текст:  Алексей Моисеев

ПТУР вместо пушки: китайский клон БМП-1 мог стать истребителем танков

Китайская военная промышленность в 80-е годы смогла наладить производство клонов советских БМП-1. Для полного копирования хватило одного экземпляра, который был передан египетской стороной.

Легкие гусеничные машины получили обозначение Type 86 (WZ-501). На их базе планировалось выпускать различные образцы боевой и вспомогательной техники.

Так, вместе со специалистами из США стала разрабатываться новая версия БМП - NFV-1, вооруженная 25-мм пушкой M242 Bushmaster. Это оружие хорошо себя показало на американских M2 и M3 Bradley и LAV-25.

Кроме того, были созданы: командно-штабная машина, БТР, транспортер для эвакуации раненых и самоходный противотанковый комплекс. О последнем стоит рассказать отдельно.

Первая версия, как видно на фотографии, представляла собой обычную БМП, из башни которой демонтировали 73-мм гладкоствольную пушку. На крыше установили оптический прицел, служивший для наведения противотанковых управляемых ракет HJ-73, созданных на основе советской "Малютки", а также четыре пусковые установки ПТУР.

Фото: U.S. Army Missile Command / wikipedia.org
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Затем этот вариант немного доработали, но не смогли устранить основной недостаток конструкции - открыто расположенные ракеты, лишенные всякой защиты от пуль и осколков.

В новой, более совершенной модификации, известной как WZ-504, старую башню заменили на новый бронированный модуль, в котором HJ-73 в походном положении убирались внутрь и были со всех проекций прикрыты броней.

Однако командование Народно-освободительной армии и зарубежные покупатели так и не заинтересовались этой разработкой, и она осталась лишь в виде опытного образца.

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Фото: Пресс-служба ЗВО
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