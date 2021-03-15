Путин наградил Орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В числе награжденных - подданный Норвегии Турбьерн Ягланд. Бывшему генеральному секретарю Совета Европы присужден Орден Дружбы за большой вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Советом Европы.

Орденами Дружбы отмечены члены Совета Федерации Сулейман Керимов и Татьяна Кусайко, а также генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Бывший министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоен Ордена Александра Невского.

Депутат Государственной Думы Артур Чилингаров к своим многочисленным наградам и званиями получил новое - "Заслуженного географа Российской Федерации".