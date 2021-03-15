Путин отметил активное развитие образовательного центра "Сириус"

Образовательный центр "Сириус" расширяет учебную деятельность и прирастает новыми кластерами. В понедельник президент России Владимир Путин обсудил планы развития центра с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой.

"Сириус" у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя, - оценил глава государства. - Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей".

"Сейчас уже высшие учебные заведения формируются, впереди еще технопарк, насколько я понимаю, интернат для талантливых ребят из регионов, для тех, кому трудно приезжать на регулярной основе в "Сириус" и которые нужны нам в будущем. И сейчас еще и административная новая единица появилась тоже с таким же, одноименным, названием "Сириус", - отметил Владимир Путин и поинтересовался, как это все будет вписываться в общие планы развития центра.

По словам Елены Шмелевой, через два года в "Сириусе" откроется концертный зал с двумя сценами - на 1200 и 300 мест. Плановый срок сдачи - четвертый квартал 2022 года. Будет еще литературно-художественная гостиная и художественная галерея. "Федеральная территория открывается концертным залом и вообще кластером искусства. Наверное, это очень примечательно", - считает она.

Кроме того, есть планы по развитию спортивного кластера на базе олимпийской инфраструктуры, ведущие российские тренеры разрабатывают программы для массового и любительского спорта, рассказала глава Фонда "Талант и успех".

По поручению президента руководство "Сириуса" совместно с отечественными медицинскими организациями и экспертами проработало модель университетского медицинского кластера.

Большинство этих проектов будет развиваться в модели государственно-частного партнерства.

Елена Шмелева также сообщила о начале общественного обсуждения генерального плана развития федеральной территории "Сириус". Завершить эту работу планируется к сентябрю текущего года.

Образовательный центр "Сириус" в Имеретинской долине был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2015 году.

В прошлом году, после внесения в Конституцию нормы о федеральных территориях, первая из них была образована в "Сириусе". В течение пятилетнего переходного периода там будут сформированы органы власти и другая инфраструктура. В январе врио главы федеральной территории "Сириус" назначен Андрей Столяров. В феврале там появился отдел Генпрокуратуры РФ и была создана территориальная избирательная комиссия.