Путин поручил создать при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики", которым возложил на президентский Совет по науке и образованию определение стратегических целей и задач научно-технологического развития России.

Кроме того, глава государства поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.

В состав правительственной комиссии войдут представители Совета Безопасности, министр науки и высшего образования, главы Минфина, Минпромторга, Минздрава, Минсельхоза и Минцифры или их заместители.

Комиссия должна будет ежегодно до 1 сентября представлять в президентский Совет по науке и образованию информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения.

В указе подчеркивается, что проекты и программы, принятые по решению комиссии, реализуются правительством в приоритетном порядке.

Камбин должен в течение месяца утвердить положение о комиссии и создать ее аппарат, в течение двух месяцев - определить объем и порядок финансирования ее мероприятий.

Документ вступил в силу со дня его подписания.