Путин поручил создать при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию

Кроме того, глава государства поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.
В состав правительственной комиссии войдут представители Совета Безопасности, министр науки и высшего образования, главы Минфина, Минпромторга, Минздрава, Минсельхоза и Минцифры или их заместители.
Комиссия должна будет ежегодно до 1 сентября представлять в президентский Совет по науке и образованию информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения.
В указе подчеркивается, что проекты и программы, принятые по решению комиссии, реализуются правительством в приоритетном порядке.
Камбин должен в течение месяца утвердить положение о комиссии и создать ее аппарат, в течение двух месяцев - определить объем и порядок финансирования ее мероприятий.
Документ вступил в силу со дня его подписания.