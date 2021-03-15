Путин возглавил совет по науке и образованию

Президент Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по науке и образованию. Глава государства возглавил его лично. Заместителем председателя назначен зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, а помощник президента Андрей Фурсенко - секретарем совета.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости