Путин возглавил совет по науке и образованию

Президент Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по науке и образованию. Глава государства возглавил его лично. Заместителем председателя назначен зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, а помощник президента Андрей Фурсенко - секретарем совета.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Основными задачами совета являются формирование основных направлений государственной научно-технической политики и оценка эффективности ее реализации, подготовка президенту предложений о развитии науки и образования.