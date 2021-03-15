Нынешний год - юбилейный. В том числе много круглых дат связано с событиями 1991 г. Одна из них - 17 марта - 30-летняя годовщина референдума "о сохранении СССР".

Во всех бывших республиках СССР (включая Беларусь) Главный государственный праздник - День Независимости. Независимости от СССР, т.е. де-факто отмечают именно выход из СССР, а череда этих дней - "праздник распада СССР". Почти во всех республиках, кроме стран Балтии и Грузии, Независимость ведется от 1991 г. (прибалтийские государства и Грузия отсчитывают с 1918 г.).

Совсем не то у нас. Распад СССР большинством населения России действительно воспринимается как "величайшая геополитическая Катастрофа". Точнее, "геопсихологическая", надлом привычной имперской, державной самоидентификации. Люди ощущают не "независимость" РФ от Российской Имперской Истории, а разрыв "дней связующей нити".

От праздника 12 июня, Дня России, понятно, никто не отказывается (лишь 5% "не считают праздником"), но согласно соцопросам процент назвавших 12 июня (принятие в 1990 Декларации о государственном суверенитете РСФСР) Днем Независимости России колебался. В 1991-м так ответили 50%, в 2003-м - 65% (максимум), а в 2016-м (более поздних данных не нашел) - 29%. Значит, это слово режет слух большинству.

Так что госграница РФ - одновременно и психологическая граница между Россией и всеми бывшими республиками СССР. Уже этот простой факт доказывает, что ни о каком "восстановлении" СССР ни в какой форме речи идти не может. Я уверен, что это отлично знает подавляющее большинство граждан РФ (какую бы ностальгию ни испытывали) и, конечно же, все российское руководство. Часто повторяемые (Прибалтика, Украина, Грузия) заявления, что Россия "хочет вернуть СССР", - обычный фейк, официальная пропагандистская "скрепа", нужная для внутриполитических игр в этих странах.

Советской (российской) Империи больше нет и не будет - как Британской, Французской, Испанской и т.д. "Умерла так умерла".

Но как конкретно происходил распад? Был ли шанс "развернуть Процесс"? Был ли таким шансом референдум 17 марта 1991?

Массовое восприятие этого события примерно такое. Был проведен официальный референдум, на котором огромное большинство жителей Союза проголосовали за его сохранение и развитие, но затем вопреки воле людей их обвели вокруг пальца и, не спросив, "предательски развалили СССР" ("Беловежский сговор").

На референдум 17 марта был вынесен вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности?". Подобные вопросы часто называют "за все хорошее, но против всего плохого". И 76,3% проголосовали "за".

Но это лишь внешняя картинка. Начнем с того, что 6 из 15 республик СССР отказались участвовать в референдуме (Прибалтика, Грузия, Армения, Молдавия). Они уже приняли законы о выходе из СССР. Правда, и там нашлись 2 млн чел. (в основном в национальных автономях в составе республик, а также русские и военные), которые все же пришли и проголосовали "за". Причем в Юж. Осетии "за" СССР голосовали 99,99% - абсолютный рекорд, а в Абхазии - 98,6%. Вся последующая история Грузии уже была четко обозначена.

Что касается республик, участвовавших в голосовании, то меньше всего за Союз было на Украине - 70,2%, затем в РСФСР - 71,3% (кстати, в Москве и Ленинграде перевес сторонников сохранения СССР был минимальным, а Свердловская область вообще "вышла из СССР" - в Свердловске только 34,2% голосовали "за Союз"). Зато дисциплинированная Ср. Азия дружно голосовала "за", причем в Туркмении - 97,9%, примерно как сейчас там голосуют на выборах Президента.

Но важно другое: республики сделали свои "дополнения" к референдуму. В Казахстане изменили формулировку на "Союз ССР как союз равноправных суверенных государств". Украина добавила к основному вопросу еще один "согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза суверенных государств на основе декларации о Государственном Суверенитете Украины?". А в России привесили вопрос об учреждении поста Президента РФ. Ясно было, что им станет Ельцин и его центробежная воля ускорит разрыв СССР.

Республики сделали свои "дополнения" к референдуму

Таким образом, три самые крупные республики СССР де-факто под видом "обновленной Федерации" голосовали за союз Суверенных Государств, каждое из которых подчинено СВОИМ законам и властям. Правда нет (пока что!) окаянства прямо сказать: "Прощай, Союз!". Но перевезти через Лету политическую Независимость, интересы элит и "национальный азарт" населения (не будем уточнять, кто тут "волк", "коза" и "капуста") в хилой лодке "Федерации" было очевидно невозможно.

Оруэлл бы сказал: "Сохранение - это разрыв". Референдум де-факто легитимировал имевшийся уровень самостоятельности России и Украины и дал новый толчок в том же направлении.

После референдума начался "Ново-огаревский процесс", была выработана формула "Союза Суверенных Республик". Этот "союз", означавший де-факто развод с СССР, должны были подписать 20 августа. Попытка ГКЧП спасти Федерацию и сорвать подписание, лишь добила СССР. После краха ГКЧП была выработана новая формула, уже Конфедерации. Ее планировали подписать 9 декабря, но "ГКЧП-2" в Беловежской пуще поставило тут точку.

Цугцванг: любые ходы по "укреплению" СССР лишь разваливали его

Цугцванг: любые ходы по "укреплению" СССР лишь разваливали его. Время играло против Союза, остановить лифт в свободном падении было невозможно. 17 марта, 19 августа, 8 декабря он просто пролетал очередной этаж.

А вот ПОЧЕМУ СССР был обречен - это вопрос, о котором еще надеюсь поговорить.