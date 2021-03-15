Новости

В Вооруженных Силах РФ вылечились от коронавируса почти 32 тысячи человек 20:30
Путин наградил Орденом Дружбы бывшего генсека Совета Европы 20:24
Соцзащита Москвы работает с семьей, где отец якобы издевается над дочерью 20:21
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca 20:15
Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост это время духовного обновления 19:54
Управделами президента сможет безвозмездно использовать памятники культуры 19:24
В Крыму разрешили массовые мероприятия в честь воссоединения с Россией 19:24
Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам 18:55
Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca 18:53
В Волгограде провели операции на сердце при сверхнизких температурах 18:52
Молодежное жюри фестиваля "Дубль дв@" приступает к работе 18:50
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 18:15
СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском 18:10
Главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки 18:01
В Совфеде создана группа по мониторингу попыток вмешательства в думские выборы 17:55
В Татарстане мужчина на снегоходе сбил девочку 17:45
WADA одобрила российскую раскраску болида "Хааса" 17:43
В Новосибирске в массовом ДТП на мосту погиб водитель Lexus 17:31
The Washington Post увидела угрозу США в планах РФ построить лунную станцию 17:28
Футболист Обухов прокомментировал обвинения в употреблении допинга 17:26
В Петербурге создали невидимый знак для защиты вещей от подделок 17:12
Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня 17:08
Московский судья получил 4,5 года колонии строгого режима за взятку 17:08
Хуснуллин: "Единый заказчик" ускорит затянувшиеся стройки 17:05
В январе "Россети Юг" на 70% снизили объем хищений электроэнергии 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 19:16
Рубрика: Общество

Время разбрасывать камни

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Нынешний год - юбилейный. В том числе много круглых дат связано с событиями 1991 г. Одна из них - 17 марта - 30-летняя годовщина референдума "о сохранении СССР".
Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Москва, 17 марта 1991 года. Фото: Александр Чумичев/ТАСС Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Москва, 17 марта 1991 года. Фото: Александр Чумичев/ТАСС
Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Москва, 17 марта 1991 года. Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Во всех бывших республиках СССР (включая Беларусь) Главный государственный праздник - День Независимости. Независимости от СССР, т.е. де-факто отмечают именно выход из СССР, а череда этих дней - "праздник распада СССР". Почти во всех республиках, кроме стран Балтии и Грузии, Независимость ведется от 1991 г. (прибалтийские государства и Грузия отсчитывают с 1918 г.).

Радзиховский: Сейчас идет второй акт "всемирной драмы политкорректности"

Совсем не то у нас. Распад СССР большинством населения России действительно воспринимается как "величайшая геополитическая Катастрофа". Точнее, "геопсихологическая", надлом привычной имперской, державной самоидентификации. Люди ощущают не "независимость" РФ от Российской Имперской Истории, а разрыв "дней связующей нити".

От праздника 12 июня, Дня России, понятно, никто не отказывается (лишь 5% "не считают праздником"), но согласно соцопросам процент назвавших 12 июня (принятие в 1990 Декларации о государственном суверенитете РСФСР) Днем Независимости России колебался. В 1991-м так ответили 50%, в 2003-м - 65% (максимум), а в 2016-м (более поздних данных не нашел) - 29%. Значит, это слово режет слух большинству.

Так что госграница РФ - одновременно и психологическая граница между Россией и всеми бывшими республиками СССР. Уже этот простой факт доказывает, что ни о каком "восстановлении" СССР ни в какой форме речи идти не может. Я уверен, что это отлично знает подавляющее большинство граждан РФ (какую бы ностальгию ни испытывали) и, конечно же, все российское руководство. Часто повторяемые (Прибалтика, Украина, Грузия) заявления, что Россия "хочет вернуть СССР", - обычный фейк, официальная пропагандистская "скрепа", нужная для внутриполитических игр в этих странах.

Советской (российской) Империи больше нет и не будет - как Британской, Французской, Испанской и т.д. "Умерла так умерла".

Фото: РИА Новости
Радзиховский: Десталинизация началась как защитный рефлекс номенклатуры

Но как конкретно происходил распад? Был ли шанс "развернуть Процесс"? Был ли таким шансом референдум 17 марта 1991?

Массовое восприятие этого события примерно такое. Был проведен официальный референдум, на котором огромное большинство жителей Союза проголосовали за его сохранение и развитие, но затем вопреки воле людей их обвели вокруг пальца и, не спросив, "предательски развалили СССР" ("Беловежский сговор").

На референдум 17 марта был вынесен вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности?". Подобные вопросы часто называют "за все хорошее, но против всего плохого". И 76,3% проголосовали "за".

Но это лишь внешняя картинка. Начнем с того, что 6 из 15 республик СССР отказались участвовать в референдуме (Прибалтика, Грузия, Армения, Молдавия). Они уже приняли законы о выходе из СССР. Правда, и там нашлись 2 млн чел. (в основном в национальных автономях в составе республик, а также русские и военные), которые все же пришли и проголосовали "за". Причем в Юж. Осетии "за" СССР голосовали 99,99% - абсолютный рекорд, а в Абхазии - 98,6%. Вся последующая история Грузии уже была четко обозначена.

Радзиховский: Сама "демократия" трансформировалась

Что касается республик, участвовавших в голосовании, то меньше всего за Союз было на Украине - 70,2%, затем в РСФСР - 71,3% (кстати, в Москве и Ленинграде перевес сторонников сохранения СССР был минимальным, а Свердловская область вообще "вышла из СССР" - в Свердловске только 34,2% голосовали "за Союз"). Зато дисциплинированная Ср. Азия дружно голосовала "за", причем в Туркмении - 97,9%, примерно как сейчас там голосуют на выборах Президента.

Но важно другое: республики сделали свои "дополнения" к референдуму. В Казахстане изменили формулировку на "Союз ССР как союз равноправных суверенных государств". Украина добавила к основному вопросу еще один "согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза суверенных государств на основе декларации о Государственном Суверенитете Украины?". А в России привесили вопрос об учреждении поста Президента РФ. Ясно было, что им станет Ельцин и его центробежная воля ускорит разрыв СССР.

Республики сделали свои "дополнения" к референдуму

Таким образом, три самые крупные республики СССР де-факто под видом "обновленной Федерации" голосовали за союз Суверенных Государств, каждое из которых подчинено СВОИМ законам и властям. Правда нет (пока что!) окаянства прямо сказать: "Прощай, Союз!". Но перевезти через Лету политическую Независимость, интересы элит и "национальный азарт" населения (не будем уточнять, кто тут "волк", "коза" и "капуста") в хилой лодке "Федерации" было очевидно невозможно.

Радзиховский: Чем необычна и интересна была власть в СССР

Оруэлл бы сказал: "Сохранение - это разрыв". Референдум де-факто легитимировал имевшийся уровень самостоятельности России и Украины и дал новый толчок в том же направлении.

После референдума начался "Ново-огаревский процесс", была выработана формула "Союза Суверенных Республик". Этот "союз", означавший де-факто развод с СССР, должны были подписать 20 августа. Попытка ГКЧП спасти Федерацию и сорвать подписание, лишь добила СССР. После краха ГКЧП была выработана новая формула, уже Конфедерации. Ее планировали подписать 9 декабря, но "ГКЧП-2" в Беловежской пуще поставило тут точку.

Цугцванг: любые ходы по "укреплению" СССР лишь разваливали его

Цугцванг: любые ходы по "укреплению" СССР лишь разваливали его. Время играло против Союза, остановить лифт в свободном падении было невозможно. 17 марта, 19 августа, 8 декабря он просто пролетал очередной этаж.

А вот ПОЧЕМУ СССР был обречен - это вопрос, о котором еще надеюсь поговорить.

Общество История Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского

Главное сегодня

Путин возглавил совет по науке и образованию
Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Вопрос о допуске болельщиков на Евро будет рассмотрен 20 апреля
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году