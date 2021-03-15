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Рубрика: Происшествия

Соседи с клыками

14-летняя девочка погибла, оставшись наедине с бойцовскими собаками
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 54(8405)
Жуткое происшествие произошло в минувшее воскресенье на западе Москвы. Тело 14-летней девочки с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили на козырьке магазина, расположенного на 1-м этаже многоэтажки по улице Барклая. Позднее медэксперты обнаружили на теле погибшей следы от укусов собак.

"Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер", - сообщили в прокуратуре Москвы.

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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователи допрашивали соседей, очевидцев и родственников потерпевшей. Были изъяты для изучения записи с камер видеонаблюдения.

В СКР рассказали, что перед смертельным падением девочка была в квартире одна. Приютивший ее друг вышел с друзьями на улицу, оставив знакомую наедине с собаками.

По словам соседей, девочка была из неблагополучной семьи, и до того, как ее впустил к себе в гости сосед-подросток, жила в подъезде. В СК России пообещали дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики по статье 293 УК РФ "Халатность", а также действиям родителей по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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