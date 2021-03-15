АЗС заплатит 340 тысяч рублей за испорченную машину

Фрунзенский районный суд Владимира частично удовлетворил иск владельца подержанного Land Rover Discovery к АЗС. В ноябре 2019 года работник заправки залил в бак внедорожника бензин вместо дизтоплива. Утром автомобиль не завелся, на станции техобслуживания поставили диагноз: выход из строя топливного насоса и форсунок, ремонт обошелся в 241 тысячу рублей. В исковом заявлении истец просил взыскать с сети АЗС стоимость починки автомобиля, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ в добровольном удовлетворении претензии - в общей сложности более 835 тысяч рублей.

Представители АЗС не признали вины. Юрист ответчика объяснил: потребитель "не проявил должной осмотрительности" при заправке автомобиля, поскольку вид топлива был оговорен сперва с заправщиком, потом с кассиром. Правда, доказать это не смогли. К тому же суд выяснил, что заправка работала по принципу постоплаты: сначала в бак Land Rover залили 78 литров бензина АИ-92, а затем уже владелец за него расплатился. Истец утверждал, что четко попросил работника АЗС залить ему дизтопливо, а на кассе лишь приложил карту к терминалу, никаких пояснений кассира не было.

В итоге автозаправку обязали компенсировать автовладельцу деньги, потраченные на ремонт и экспертизу, снизив размер неустойки с полумиллиона рублей до 8286, а компенсацию морального вреда - с 20 до 5 тысяч. В общей сложности АЗС придется выплатить клиенту более 342 тысяч рублей.

- Эта история, конечно, случай вопиющий. Но вообще обман потребителей на АЗС хорошо известен. Недолив может достигать 300 граммов с 10 литров топлива, при этом автовладелец его не заметит: колонка покажет все, что надо, а автомобильные датчики недостаточно точны. Единственный способ обнаружить обман - использование мерной емкости, ее администрация заправочной станции обязана предоставлять по первому требованию, - говорит автоюрист Сергей Малашенко. - Другая распространенная хитрость - замена топлива на другое, сортом ниже. Этим, как правило, грешат небольшие заправки, меняя таблички на колонках. Выяснить обман можно, съездив после заправки на экспертизу для выяснения, что именно налили в бак. С заключением и чеком можно предъявить претензии. Наконец, примерно литр топлива остается в шланге между заправочной колонкой и баком. Если после остановки насоса поднять шланг, можно получить весомую добавку. Иначе она достанется заправщику.