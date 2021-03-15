Депутат МГД Гусева рассказала об особенностях рынка "зеленых" облигаций

Столица готова к инвестированию с помощью такого инструмента, как "зеленые" облигации и станет первым регионом страны, который выпустит облигации именно такого типа. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Так называемые зеленые облигации представляют собой один из распространенных и хорошо работающих инструментов ESG-инвестирования: environmental, social, governance - экология, социальная ответственность, высокое качество корпоративного управления, при котором во внимание принимается экологическая, социальная политика выходящей на рынок заимствований компании, а также ее тип корпоративного управления", - цитирует депутата агентство городских новостей "Москва".

По словам Гусевой, эмитент таких облигаций обязан соблюдать международные рекомендации по снижению загрязнения окружающей среды, а привлеченные с помощью "зеленых" облигаций деньги можно тратить только на экологические проекты. Взамен эмитент получает более низкую стоимость заимствования - скидка составляет до 0,2%.

О том, что Москва готовится к выходу на рынок заимствований, ранее сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Пакет условий эмиссии и обращения облигаций уже утвердило городское правительство.