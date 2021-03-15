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Текст:   Александр Мелешенко 
13:21 15.03.2021

Депутат МГД Степан Орлов: Объемы жилищного строительства в Москве уверенно растут

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Нацпроект "Жилье и городская среда" в столице будет выполняться без снижения темпов строительства и принесет всем жителям Москвы новый уровень комфорта. Такое мнение высказал председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Фото: iStock
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"Национальный проект "Жилье и городская среда" - один из важнейших в списке стратегических целей развития России до 2030 года, которые определены соответствующим указом президента РФ. Москва реализует этот проект посредством сразу двух масштабных государственных программ - "Жилище" и "Градостроительная политика", - цитирует его агентство городских новостей "Москва".

Орлов добавил, что обновление жилого фонда и городской среды - одни из важнейших задач, стоящих перед городом. Они требуют больших масштабов строительных работ - за ближайшее десятилетие нужно построить порядка 62 млн кв. м жилья.

При этом объемы жилищного строительства растут в Москве уже сейчас: в прошлом году, к примеру, при плановом значении в 3,6 млн кв. м жилья в городе возвели почти 5 млн "квадратов". К 2030 году эту цифру планируется довести минимум до 7 млн кв. м. "Жилищное строительство, темпы которого в наступившем десятилетии будут беспрецедентными даже по советским меркам, - важнейший элемент трансформации столицы из города ХХ века в мегаполис сегодняшнего и завтрашнего дня", - уверен Орлов.