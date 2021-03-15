Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей

Акция "Час Земли" в этом году продемонстрирует экологическую сознательность москвичей и в целом привлечет внимание к проблеме сбережения природных ресурсов. Об этом заявил депутат Московской городской думы Игорь Бускин.

"Основная идея "Часа Земли" - привлечение внимания общества к сбережению природных ресурсов и, в частности, энергоносителей: многие горожане уже не обращают внимание на то, что в их квартирах порой работает освещение и электроприборы, без которых в данный момент можно обойтись. Акция, во-первых, стимулирует сознательность, а во-вторых - показывает, как много вокруг тех, кому важно сохранение окружающей среды", - цитирует парламентария агентство городских новостей "Москва".

В этом году акция посвящена теме открытости экологической информации, а российская столица сделала в этом направлении не мало шагов, напоминает Бускин. В районе Текстильщики, например, недавно появилась станция контроля качества воздуха, которая наглядно демонстрирует всем желающим результаты измерений.

"Час Земли" в этом году пройдет 27 марта. "С 20:30 по 21:30 мск москвичей призывают в знак солидарности с ценностями охраны окружающей среды погасить в домах свет и выключить электроприборы не первой необходимости. В акции ежегодно участвуют миллиарды людей по всему миру, Россия поддерживает "Час Земли" уже в 13-й раз. Помимо света в квартирах, погаснет также подсветка многих зданий и достопримечательностей города", - рассказал депутат.