Голландец получил в России 15 лет колонии по делу о поставках кокаина

Голландец был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время, отметили в МВД России, проходит процедура перевода приговора на голландский язык. Приговор в законную силу еще не вступил. Информагентства уточняют имя осужденного иностранца - это 58-летний Гидо Гилермо Волтерс.

Предварительным следствием было установлено, что фигурант в 2000 году совместно с другими участниками криминальной организации незаконно переправил из Колумбии через таможенную границу России свыше 105 кг кокаина. 49 кг из этой партии были доставлены, по данным следствия, с целью сбыта в Великобританию.

"Крупную партию запрещенного товара в ходе проверки подозрительного груза обнаружили сотрудники таможенных органов США в аэропорту города Майами, - рассказала официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк. - Тайник же злоумышленники оборудовали в посылке со станком по изготовлению пресс-форм для пластмассовых изделий. Информация была передана российским коллегам, и в Москве посылку встречали уже сотрудники российского МВД".

Следователи установили, что гражданин Нидерландов, являясь доверенным лицом одного из руководителей международного наркокартеля, контролировал преступную деятельность находившихся в России сообщников. "Он выплачивал им денежное вознаграждение, получал в Великобритании кокаин, отправленный из России, и сбывал его. В 2010 году фигурант был объявлен в международный розыск, а в декабре 2015-го задержан в Бельгии", - рассказали в МВД России.

Отмечается, что преступник пытался избежать экстрадиции в Россию. Однако в апреле 2018 года в результате совместной работы Следственного департамента МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и компетентных органов Бельгии обвиняемый был передан инициатору розыска и помещен под стражу.