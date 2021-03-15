Голландец получил в России 15 лет колонии по делу о поставках кокаина

Новости

Истребители МиГ-35 переданы в войска 15:52
В морозы "Россети Юг" подключили к системе свыше 900 потребителей 15:51
Бетербиев: Если буду драться по правилам ММА, попрошу Хабиба помочь 15:45
СК начал проверку после отравления шестерых детей газом в КБР 15:27
Экс-таможенник из Петербурга отправлен в СИЗО по делу о 20-миллионной взятке 15:26
В Минздраве назвали способ продления жизни на 25 лет 15:25
Программный директор "Кинотавра" стала членом Европейской киноакадемии 15:24
Вратарь "Рубина" Дюпин прокомментировал вызов в сборную России 15:08
Захвативший заложницу в Северодвинске пройдет психиатрическую экспертизу 15:02
Посольство РФ в Мьянме усилило меры безопасности 14:40
Мэр Таллина призвал начать переговоры о поставках "Спутника V" в Эстонию 14:28
Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне 14:20
Видео: В Кузбассе построили рекордно высокую башню из блинов 14:20
В Москве задержана звезда шоу "Пацанки" Диана Субботина 14:12
Петербургская учительница уволилась из-за роликов в TikTok 14:09
Израиль планирует летом начать принимать зарубежных туристов 14:08
На западе Крыма создадут новый туристический кластер 13:55
"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии 13:54
В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся школьников 13:53
Петербурженка с тортом в виде "Хищника" победила в конкурсе кондитеров 13:53
В Калининграде сотрудника банка осудили за кражу 5 млн рублей у клиентов 13:50
Вице-спикер Рады: На Украине может быть введен жесткий карантин 13:50
Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей 13:48
Песков заявил о зарубежных попытках политизации темы вакцин 13:45
В РФС проведут расследование в отношении подозреваемых в допинге игроков 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

Голландец получил в России 15 лет колонии по делу о поставках кокаина

Текст: Иван Петров
Сегодня стало известно об осуждении в Подмосковье подданного Королевства Нидерландов. Об этом сообщили в МВД России. Химкинский городской суд Московской области признал иностранца виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ - об участии в преступном сообществе, контрабанде кокаина и других противоправных деяниях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Фото: Николай Гернет/РИА Новости Фото: Николай Гернет/РИА Новости
Фото: Николай Гернет/РИА Новости

Голландец был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время, отметили в МВД России, проходит процедура перевода приговора на голландский язык. Приговор в законную силу еще не вступил. Информагентства уточняют имя осужденного иностранца - это 58-летний Гидо Гилермо Волтерс.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
МВД сообщает о новом случае хищения из банковских ячеек

Предварительным следствием было установлено, что фигурант в 2000 году совместно с другими участниками криминальной организации незаконно переправил из Колумбии через таможенную границу России свыше 105 кг кокаина. 49 кг из этой партии были доставлены, по данным следствия, с целью сбыта в Великобританию.

"Крупную партию запрещенного товара в ходе проверки подозрительного груза обнаружили сотрудники таможенных органов США в аэропорту города Майами, - рассказала официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк. - Тайник же злоумышленники оборудовали в посылке со станком по изготовлению пресс-форм для пластмассовых изделий. Информация была передана российским коллегам, и в Москве посылку встречали уже сотрудники российского МВД".

Следователи установили, что гражданин Нидерландов, являясь доверенным лицом одного из руководителей международного наркокартеля, контролировал преступную деятельность находившихся в России сообщников. "Он выплачивал им денежное вознаграждение, получал в Великобритании кокаин, отправленный из России, и сбывал его. В 2010 году фигурант был объявлен в международный розыск, а в декабре 2015-го задержан в Бельгии", - рассказали в МВД России.

Отмечается, что преступник пытался избежать экстрадиции в Россию. Однако в апреле 2018 года в результате совместной работы Следственного департамента МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и компетентных органов Бельгии обвиняемый был передан инициатору розыска и помещен под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"
ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков
За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег