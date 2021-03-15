В Театре имени Маяковского состоялась премьера комедии "Как важно быть серьезным" в постановке молодого режиссера Анатолия Шульева. В ней заняты три поколения актеров.

Пьеса Оскара Уайльда лишь на первый взгляд выглядит самоигральной. Интрига с пропажей ребенка, по рассеянности положенного в саквояж и забытого на вокзале, с обретением его через много лет, с придуманными родственниками, которые оказываются настоящими, и псевдонимом "Эрнест", который оказывается подлинным именем, любовные страсти и россыпь парадоксальных афоризмов - все это обеспечивает успех. На деле здесь нужны не только точный кастинг, но и твердая режиссерская рука, которая в сценическую атмосферу накачает веселящего газа, без которого играть комедию невозможно.

Режиссер пригласил на роль леди Брэкнелл и ее дочери Гвендолен Светлану Немоляеву и Полину Лазареву. Родные бабушка и внучка уже выступали в ролях матери и дочери в поставленной Шульевым комедии Островского "Бешеные деньги". Здесь леди Брэкнелл, неспешно произносящая уайльдовские шутки, - источник комического. Ее непримиримое высокомерие и язвительность по отношению к молодежи то и дело вызывают смех в зале, хотя рисунок роли сдержан, изысканно аккуратен, и лишь однажды она позволяет себе хулиганство, въезжая на сцену на велосипеде, который угнала у пастора.

Леди Брэкнелл с дочерью являются к племяннику Алджи (Илья Никулин), где их поджидает влюбленный в Гвендолин Джон (Иван Выборнов). Два молодых лондонских льва, которые окажутся братьями, ничуть не похожи. Джон выглядит суховатым застенчивым очкариком, покорным своей властной возлюбленной, и лишь потом обнаружит энергию, решительность, иронию и мужское обаяние. А Алджернон остается верен себе - легкомысленный болтун и вертопрах: даже пустившись на авантюру и влюбившись в девушку, которую видит впервые, он скорее увлечен самой интригой и необыкновенностью ситуации. Он менее светский и лощеный, чем прочие, зато смекалист и охотно прикидывается простаком, без гроша и усилий сумев заполучить невесту с огромным приданым.

Гвендолин усвоила материнскую светскую холодность, но она еще упрямее, жестче, хотя и по-кошачьи обольстительна. Роковая красотка в темном футляре брючного костюма, она вертит влюбленным в нее Джоном в прямом смысле слова - он следует за ее ручкой, которой она крутит вокруг своей головы, и падает к ее ногам.

Два часа действия проходят без провисаний и пустот

Темно-зеленая тесная городская гостиная поворотом круга сменяется белым домом в имении Джона, с колоннами и роялем, заваленным розами, - пространство сочинил Мариус Яцовскис. Ракурс все время меняется, и движение сценического круга повторяет карусель встреч и открытий. Эти белые покои - владения юной Сесили, которой докучает уроками гувернантка; но Сесили ловко сбивает мисс Призм на романтические мечтания.

Сесили играет молодая прима Маяковки Анастасия Дьячук, и в самых первых сценах она очень напоминает свою героиню в недавнем хите театра по Островскому "Дикарка". Те же взбрыкивания, прыжки, ершистость и утрированные обиды ребенка. Режиссер придумал золотую пыльцу - блестки, которые актриса подбрасывает из горсти в воздух при каждом своем выходе или уходе; это должно обозначать сияние юной прелести и озорства ее героини. Но обаятельной ее Сесили становится, когда актриса перестает буквально повторять найденное в другой роли и находит в героине ум, лукавство и внешнюю сдержанность при легкой иронии: юная Сесили видит окружающих насквозь и умеет их заставить действовать в свою пользу.

Есть и третья пара влюбленных. Взаимные чувства мисс Призм и каноника Чезюбла тем очевиднее окружающим, чем старательнее и комичнее они их прячут. Гувернантка, перезрев в одиночестве над толстыми сентиментальными романами, нисколько не повзрослела - она простодушнее, мечтательнее и по-детски кокетливее своей подопечной: Зоя Кайдановская играет смешную, неловкую и трогательную в поздней страсти старую деву, у которой вздымается грудь, сверкают очки и разлетаются кудряшки при одном намеке на романтическую тему. Чезюбл в исполнении Виталия Ленского - деревенский пастор, сухарь, упакованный в сутану, разъезжает по окрестностям на велосипеде, осеняет собравшихся знамением, прижимает к груди писание и всегда готов поучить добродетели всех, кто рядом. Сбивается с мысли он только при виде мисс Призм, и вот разве что избыток "фрейдистских" оговорок тут лишний.

Два часа действия проходят без провисаний и пустот, к удовольствию зрителей, которые рады следить за знакомыми перипетиями уайльдовских героев и тепло приветствуют в начале спектакля истинно народную артистку Светлану Немоляеву, а в финале награждают цветами и аплодисментами всех исполнителей.