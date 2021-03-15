Магазин под Воронежем оштрафовали за отсутствие масок

Новоусманский районный суд в Воронежской области оштрафовал магазин автозапчастей за нарушение санитарного законодательства.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе суда, проверка Роспотребнадзора не нашла в торговой точке перчаток и масок для продавцов, антисептиков для посетителей, разметки в зале для соблюдения социальной дистанции и приборов для дезинфекции воздуха. Также не протирались необходимыми составами дверные ручки, прилавки и подоконники, не велись журналы санитарной обработки. Продавцам и посетителям не измеряли температуру.

На суде представитель компании упирал на то, что головной офис находится в Подмосковье и оттуда трудно за всем уследить. Он попросил суд не штрафовать фирму, дабы не ухудшить ее финансовое положение. Однако судья все-таки выписала штраф в 200 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.