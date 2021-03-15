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15.03.2021 17:40

Многодетные из Воронежской области смогут получить деньги вместо земли

Альтернативу бесплатным участкам под строительство жилья ввели в регионе для многодетных семей. Взамен земли можно будет получить компенсацию - 200 тысяч рублей.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Такую норму внесла в закон "О регулировании земельных отношений…" Воронежская областная дума. Единовременная денежная выплата взамен земли в собственность будет назначаться льготникам с их согласия. Срок предоставления - три года с момента вступления закона в силу. Поддержка будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных законом об областном бюджете.

- Согласно опросу многие семьи предпочли бы получить выплату, а не земельный участок в собственность. Такая альтернатива в комплексе с другими мерами поддержки, закрепленными на федеральном и региональном уровне, поможет более оперативно решить жилищный вопрос для многих многодетных граждан, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
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Порядок предоставления единовременной денежной компенсации будет утвержден постановлением правительства Воронежской области. Предполагается, что, в соответствии с очередностью, многодетной семье поступит уведомление о возможности получения выплаты, списке необходимых документов и другая информация.

Как сообщила председатель комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, средства можно будет направить на улучшение жилищных условий - по одному или нескольким направлениям сразу. В частности, деньги разрешено использовать на уплату первоначального взноса по кредитам, в том числе ипотечным, или целевым займам на приобретение или строительство жилья на территории Воронежской области. Также с помощью выплаты можно погасить основную сумму долга и проценты по таким кредитам или займам (за исключением штрафов, комиссий, пеней и процентов за просрочку исполнения обязательств).

Кроме того, средства можно направить на оплату приобретенного не ранее 1 января 2021 года жилья, на строительство или реконструкцию индивидуальных домов, осуществляемые гражданами самостоятельно либо по договору строительного подряда, заключенного не ранее 1 января текущего года. Единовременную выплату разрешат использовать и в качестве взноса на долевое строительство, а также покупку земельного участка.

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